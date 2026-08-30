Элина Свитолина – Солана Сиерра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2026
В ночь на 31 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2026.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Аргентины Соланы Сиерры (WTA 87). Поединок начнется 1-м запуском вечерней сессии на Louis Armstrong Stadium. Ориентировочное время начала игры – 02:00 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге поборется либо с Майей Джойнт, либо с Людмилой Самсоновой.
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