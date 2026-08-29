Костюк, Калинина и Ястремская получили соперниц в 1/64 финала US Open 2026

Украинские теннисистки Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская получили соперниц в 1/64 финала Открытого чемпионата США 2026.

Марта, Ангелина и Даяна начнут выступления на US Open матчами против теннисисток, которые преодолели квалификацию.

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Костюк, которая посеяна под 11-м номером, в первом раунде сыграет против представительницы Австралии Сторм Хантер. Хантер в отборе переиграла Мэддисон Инглис, Ку Ен Ву и Дарью Семенистую.

Ранее Костюк играла против Сторм только один раз – в 2020 году Марта переиграла австралийку в квалификации грунтового турнира в Праге.

Калинина в 1/64 финала поборется против Химено Сакацуме. Японка в квалификации одолела Ясмин Ортенци, Тайру Катерину Грант и Мию Ристич. Это будет первое очное противостояние Ангелины и Химено.

Ястремская в первом круге выйдет на корт против Лукреции Стефанини. Стефанини в квалификации справилась с Айлой Аксу, Мэдисон Бренгл и Джульетой Парехой. Даяна ранее ни разу не встречалась с Лукрецией.

Соперницы украинок в R1 US Open 2026: