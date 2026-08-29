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US Open
29 августа 2026, 09:25 | Обновлено 29 августа 2026, 09:39
584
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Костюк, Калинина и Ястремская получили соперниц в 1/64 финала US Open 2026

Марта, Ангелина и Даяна сыграют против теннисисток, которые преодолели квалификацию

29 августа 2026, 09:25 | Обновлено 29 августа 2026, 09:39
584
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Костюк, Калинина и Ястремская получили соперниц в 1/64 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинские теннисистки Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская получили соперниц в 1/64 финала Открытого чемпионата США 2026.

Марта, Ангелина и Даяна начнут выступления на US Open матчами против теннисисток, которые преодолели квалификацию.

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Костюк, которая посеяна под 11-м номером, в первом раунде сыграет против представительницы Австралии Сторм Хантер. Хантер в отборе переиграла Мэддисон Инглис, Ку Ен Ву и Дарью Семенистую.

Ранее Костюк играла против Сторм только один раз – в 2020 году Марта переиграла австралийку в квалификации грунтового турнира в Праге.

Калинина в 1/64 финала поборется против Химено Сакацуме. Японка в квалификации одолела Ясмин Ортенци, Тайру Катерину Грант и Мию Ристич. Это будет первое очное противостояние Ангелины и Химено.

Ястремская в первом круге выйдет на корт против Лукреции Стефанини. Стефанини в квалификации справилась с Айлой Аксу, Мэдисон Бренгл и Джульетой Парехой. Даяна ранее ни разу не встречалась с Лукрецией.

Соперницы украинок в R1 US Open 2026:

  • Элина Свитолина [9] – Солана Сиерра
  • Марта Костюк [11] – Сторм Хантер [Q]
  • Дарья Снигур – Диана Шнайдер [15]
  • Александра Олейникова – Риз Брантмайер
  • Юлия Стародубцева – Элла Зайдель
  • Ангелина Калинина – Химено Сакацуме [Q]
  • Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини [Q]
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Калініна, Стародубцева та вже і Ястремська - грають в теніс просто щоб заробити гроші на хороше життя (впринципі це природнє бажання кожної людини), однак вони не мають того спортивного азарту, тої іскри, того прагнення бути найкращою. У них немає прагнення виграти трофей, вони просто намагаються пройти якомога далі, щоб отримати більше преміальних... За ними нецікаво стежити... Принаймні мені.
А ось інші - бажаю успіху!
Дуже би хотілося, щоб Еліна виграла трофей ВШ - не так багато у неї залишилося часу, щоб це зробити. 
Дуже хочеться, щоб Олійникова пройшла якомога далі - вона чи не єдина, яка продовжує активно говорити, ні - кричати на увесь Світ, що у нас війна, що кожного дня мос-ка-лі вбивають українців...
Костюк - наше головне сподівання на наступні роки! Марта, як і Олійникова, тримає WTA та тенісний світ "в тонусі", не даючи забути, що відбувається у нас в Державі...
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