Костюк, Калинина и Ястремская получили соперниц в 1/64 финала US Open 2026
Марта, Ангелина и Даяна сыграют против теннисисток, которые преодолели квалификацию
Украинские теннисистки Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская получили соперниц в 1/64 финала Открытого чемпионата США 2026.
Марта, Ангелина и Даяна начнут выступления на US Open матчами против теннисисток, которые преодолели квалификацию.
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Костюк, которая посеяна под 11-м номером, в первом раунде сыграет против представительницы Австралии Сторм Хантер. Хантер в отборе переиграла Мэддисон Инглис, Ку Ен Ву и Дарью Семенистую.
Ранее Костюк играла против Сторм только один раз – в 2020 году Марта переиграла австралийку в квалификации грунтового турнира в Праге.
Калинина в 1/64 финала поборется против Химено Сакацуме. Японка в квалификации одолела Ясмин Ортенци, Тайру Катерину Грант и Мию Ристич. Это будет первое очное противостояние Ангелины и Химено.
Ястремская в первом круге выйдет на корт против Лукреции Стефанини. Стефанини в квалификации справилась с Айлой Аксу, Мэдисон Бренгл и Джульетой Парехой. Даяна ранее ни разу не встречалась с Лукрецией.
Соперницы украинок в R1 US Open 2026:
- Элина Свитолина [9] – Солана Сиерра
- Марта Костюк [11] – Сторм Хантер [Q]
- Дарья Снигур – Диана Шнайдер [15]
- Александра Олейникова – Риз Брантмайер
- Юлия Стародубцева – Элла Зайдель
- Ангелина Калинина – Химено Сакацуме [Q]
- Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини [Q]
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