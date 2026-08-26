Свитолина / Монфис – Бенчич / Коболли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала микста US Open 2026
В ночь на 27 августа украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит выступления в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США 2026.
В полуфинале украинка и ее муж Гаэль Монфис (Франция) сыграют против тандема Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия). Поединок начнется ориентировочно в 02:00 по Киеву на Arthur Ashe Stadium.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Элина и Гаэль днем ранее переиграли дуэты Александра Эала / Феликс Оже-Альяссим и Катерина Синякова / Генри Паттен.
Победители противостояния в финале микста US Open поборются либо против Каролины Муховой и Якуба Меншика, либо против Мирры Андреевой и Андрея Рублева.
|
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер призвал мир предоставить украинцам больше средств ПВО
Во втором раунде пятисотника Юлия в двух сетах переиграла Джанис Тджен