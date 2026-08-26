Свитолина / Монфис – Бенчич / Коболли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 27 августа украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит выступления в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В полуфинале украинка и ее муж Гаэль Монфис (Франция) сыграют против тандема Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия). Поединок начнется ориентировочно в 02:00 по Киеву на Arthur Ashe Stadium.

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Элина и Гаэль днем ранее переиграли дуэты Александра Эала / Феликс Оже-Альяссим и Катерина Синякова / Генри Паттен.

Победители противостояния в финале микста US Open поборются либо против Каролины Муховой и Якуба Меншика, либо против Мирры Андреевой и Андрея Рублева.

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