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  4. Свитолина / Монфис – Бенчич / Коболли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
26 августа 2026, 08:48 |
383
0

Свитолина / Монфис – Бенчич / Коболли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала микста US Open 2026

26 августа 2026, 08:48 |
383
0
Свитолина / Монфис – Бенчич / Коболли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 27 августа украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит выступления в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В полуфинале украинка и ее муж Гаэль Монфис (Франция) сыграют против тандема Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия). Поединок начнется ориентировочно в 02:00 по Киеву на Arthur Ashe Stadium.

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Элина и Гаэль днем ранее переиграли дуэты Александра Эала / Феликс Оже-Альяссим и Катерина Синякова / Генри Паттен.

Победители противостояния в финале микста US Open поборются либо против Каролины Муховой и Якуба Меншика, либо против Мирры Андреевой и Андрея Рублева.

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Элина Свитолина Гаэль Монфис Белинда Бенчич Флавио Коболли смотреть онлайн US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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