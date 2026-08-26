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WTA
26 августа 2026, 04:50 | Обновлено 26 августа 2026, 04:53
54
0

Александра Олейникова – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Монтеррее

26 августа 2026, 04:50 | Обновлено 26 августа 2026, 04:53
54
0
Александра Олейникова – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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В ночь на 26 августа украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) продолжает выступления на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее, Мексика.

В 1/8 финала украинка играет против представительницы Франции Диан Парри (WTA 50). Встреча стартовала в 04:40 по Киеву.

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Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Диан.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Екатериной Александровой, либо с Кларой Таусон.

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Александра Олейникова Диан Парри WTA Монтеррей смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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