Александра Олейникова – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 26 августа украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) продолжает выступления на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее, Мексика.

В 1/8 финала украинка играет против представительницы Франции Диан Парри (WTA 50). Встреча стартовала в 04:40 по Киеву.

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Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Диан.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Екатериной Александровой, либо с Кларой Таусон.

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