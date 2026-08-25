Свитолина / Монфис – Эала / Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 августа украинская теннисистка Элина Свитолина начнет выступления в основной сетке смешанного парного разряда Открытого чемпионата США 2026.

В 1/8 финала украинка и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис сыграют против тандема Александра Эала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада). Встреча начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву на Louis Armstrong Stadium.

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Свитолина и Монфис впервые сыграют в одной паре на профессиональном уровне.

Победители поединка в четвертьфинале микста US Open поборются либо против Арины Соболенко и Новака Джоковича, либо против Катерины Синяковой и Генри Паттена.

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