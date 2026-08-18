Свитолина назвала причину, по которой снялась с супертурнира в Цинциннати

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не вышла на матч 1/16 финала турнира против китаянки Сию Ван. Ее сопернице присудили техническую победу.

Накануне Свитолина провела тяжелый поединок против чешки Терезы Валентовой. Украинка отыграла семь матчболов и одержала волевую победу в трех сетах. Матч длился 2 часа 20 минут.

Украинка призналась, что не успела должным образом восстановиться перед поединком с Ван.

«Я не восстановилась так, как надеялась, чтобы подготовиться к следующему раунду», – сказала украинка.

Следующие соревнования Свитолиной – US Open-2026, где украинка заявлена в основной сетке одиночного и смешанного парного турниров.