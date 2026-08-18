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  4. Свитолина назвала причину, по которой снялась с супертурнира в Цинциннати
WTA
18 августа 2026, 23:18 |
1150
3

Свитолина назвала причину, по которой снялась с супертурнира в Цинциннати

Элина не оправилась от последнего матча

18 августа 2026, 23:18 |
1150
3 Comments
Свитолина назвала причину, по которой снялась с супертурнира в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина не вышла на матч 1/16 финала турнира против китаянки Сию Ван. Ее сопернице присудили техническую победу.

Накануне Свитолина провела тяжелый поединок против чешки Терезы Валентовой. Украинка отыграла семь матчболов и одержала волевую победу в трех сетах. Матч длился 2 часа 20 минут.

Украинка призналась, что не успела должным образом восстановиться перед поединком с Ван.

«Я не восстановилась так, как надеялась, чтобы подготовиться к следующему раунду», – сказала украинка.

Следующие соревнования Свитолиной – US Open-2026, где украинка заявлена в основной сетке одиночного и смешанного парного турниров.

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Дмитрий Олийченко Источник: Суспильне Спорт
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Ну і правильно, нафіг через силу рвати ,краще відпочити і підготуватись до юс опен
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Цей рік ще дограй, а далі пора завʼязувати з тенісом і починати  займатись демографією. Для початку пару близнюків для збірної України в майбутньому забацати. Чорнобривих прудконогих вінгерів наприклад. Щоб наша збірна хоч капку стала конкурентною і стала схожа на цивілізовану і європейську. 
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0
Навіщо тоді заявлятися як сили нема витримувати навантаження?
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-1
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