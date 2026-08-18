Свитолина пояснила, почему решила сняться с турнира WTA 1000 в Цинциннати

Украинская тенниситка Элина Свитолина (WTA 10) сделала заявление касательно снятия с матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати (США) против Ван Сию из-за травмы правой лодыжки:

«К сожалению, я сделала все возможное, чтобы восстановиться, но травма, которую я получила в Торонто и которая усугубилась после матча второго раунда, не позволила мне восстановиться так, как хотелось бы, и подготовиться к следующему матчу.

Я очень ждала возможности сыграть здесь. Конечно, у меня прекрасные воспоминания о выступлениях на этом турнире и о том, как далеко мне удавалось здесь проходить. Два дня назад я провела здесь отличный матч. Мне очень жаль, что приходится сниматься на этом этапе».

На тысячнике в Торонто Свитолина добралась до 1/2 финала, где уступила Иге Свентек. В Цинциннати Элина успела переиграть Терезу Валентову, отыграв семь матчболов. Во втором сете украинка брала медицинский тайм-аут из-за проблем с голеностопом.

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