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  4. Свитолина пояснила, почему решила сняться с турнира WTA 1000 в Цинциннати
WTA
18 августа 2026, 20:25 | Обновлено 18 августа 2026, 20:30
3967
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Свитолина пояснила, почему решила сняться с турнира WTA 1000 в Цинциннати

18 августа Элина должна была встретиться с Ван Сию в матче 1/16 финала

18 августа 2026, 20:25 | Обновлено 18 августа 2026, 20:30
3967
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Свитолина пояснила, почему решила сняться с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Украинская тенниситка Элина Свитолина (WTA 10) сделала заявление касательно снятия с матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати (США) против Ван Сию из-за травмы правой лодыжки:

«К сожалению, я сделала все возможное, чтобы восстановиться, но травма, которую я получила в Торонто и которая усугубилась после матча второго раунда, не позволила мне восстановиться так, как хотелось бы, и подготовиться к следующему матчу.

Я очень ждала возможности сыграть здесь. Конечно, у меня прекрасные воспоминания о выступлениях на этом турнире и о том, как далеко мне удавалось здесь проходить. Два дня назад я провела здесь отличный матч. Мне очень жаль, что приходится сниматься на этом этапе».

На тысячнике в Торонто Свитолина добралась до 1/2 финала, где уступила Иге Свентек. В Цинциннати Элина успела переиграть Терезу Валентову, отыграв семь матчболов. Во втором сете украинка брала медицинский тайм-аут из-за проблем с голеностопом.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Все до того йшло. Еліна практично ніколи не грає по-повній два 1000 -ка підряд.
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0
Потрібні великі канікули ,поки не пізно!!!
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-1
Ну, все тепер точно шлем візьме
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-4
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