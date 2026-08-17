Элина Свитолина – Тереза Валентова. Семь матчболов и баранка. Видеообзор

В ночь на 17 августа украинка Элина Свитолина одержала невероятную победу над Терезой Валентовой в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Украинка переиграла соперницу в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:0 за 2 часа и 22 минуты. Во второй партии Элина отыграла семь матчболов и ушла с 2:5 на тай-брейке.

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В третьем раунде американского тысячника Свитолина поборется против представительницы Китая Ван Сию.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [8] – Тереза Валентова (Чехия) – 3:6, 7:6 (7:5), 6:0

Видеообзор матча