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  4. Элина Свитолина – Тереза Валентова. Семь матчболов и баранка. Видеообзор
WTA
17 августа 2026, 07:45 | Обновлено 17 августа 2026, 07:48
506
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Элина Свитолина – Тереза Валентова. Семь матчболов и баранка. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

17 августа 2026, 07:45 | Обновлено 17 августа 2026, 07:48
506
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Элина Свитолина – Тереза Валентова. Семь матчболов и баранка. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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В ночь на 17 августа украинка Элина Свитолина одержала невероятную победу над Терезой Валентовой в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Украинка переиграла соперницу в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:0 за 2 часа и 22 минуты. Во второй партии Элина отыграла семь матчболов и ушла с 2:5 на тай-брейке.

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В третьем раунде американского тысячника Свитолина поборется против представительницы Китая Ван Сию.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [8] – Тереза Валентова (Чехия) – 3:6, 7:6 (7:5), 6:0

Видеообзор матча

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Элина Свитолина Тереза Валентова теннисные видеообзоры видео WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Третій сет - не 6-2, а 6-0! Виправте - нехорошо брехати!
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