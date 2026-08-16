Александра Олейникова – Мирра Андреева. 1/32 финала Цинциннати. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча второго раунда турнира WTA 1000 в Цинциннати
16 августа украинская теннисистка Александра Олейникова проиграла Мирре Андреевой в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати.
Олейникова потерпела поражение в двух сетах со счетом 1:6, 0:6 за 1 часа и 5 минут.
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Александра впервые в карьере выступила на тысячнике в Цинциннати. В первом круге она переиграла Эльву Калиеву.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала
Александра Олейникова (Украина) – Мирра Андреева [5] – 1:6, 0:6
Видеообзор матча
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