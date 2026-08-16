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  4. Александра Олейникова – Мирра Андреева. 1/32 финала Цинциннати. Видеообзор
WTA
16 августа 2026, 21:29 |
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0

Александра Олейникова – Мирра Андреева. 1/32 финала Цинциннати. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча второго раунда турнира WTA 1000 в Цинциннати

16 августа 2026, 21:29 |
60
0
Александра Олейникова – Мирра Андреева. 1/32 финала Цинциннати. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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16 августа украинская теннисистка Александра Олейникова проиграла Мирре Андреевой в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Олейникова потерпела поражение в двух сетах со счетом 1:6, 0:6 за 1 часа и 5 минут.

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Александра впервые в карьере выступила на тысячнике в Цинциннати. В первом круге она переиграла Эльву Калиеву.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Александра Олейникова (Украина) – Мирра Андреева [5] – 1:6, 0:6

Видеообзор матча

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Александра Олейникова Мирра Андреева теннисные видеообзоры WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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