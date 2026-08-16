Александра Олейникова – Мирра Андреева. 1/32 финала Цинциннати. Видеообзор

16 августа украинская теннисистка Александра Олейникова проиграла Мирре Андреевой в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Олейникова потерпела поражение в двух сетах со счетом 1:6, 0:6 за 1 часа и 5 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Александра впервые в карьере выступила на тысячнике в Цинциннати. В первом круге она переиграла Эльву Калиеву.

Читайте также: Олейникова проиграла Андреевой и завершила выступления в Цинциннати

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Александра Олейникова (Украина) – Мирра Андреева [5] – 1:6, 0:6

Видеообзор матча