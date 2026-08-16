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WTA
16 августа 2026, 18:10 | Обновлено 16 августа 2026, 19:13
4811
17

Александра Олейникова – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

16 августа 2026, 18:10 | Обновлено 16 августа 2026, 19:13
4811
17 Comments
Александра Олейникова – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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16 августа украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка сыграет против «нейтральной» пятой сеяной Мирры Андреевой (WTA 6). Поединок начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в 1/16 финала встретится либо с Джанис Тджен, либо с Викторией Голубич.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Та грай вже в свій бадмінтон, цікаво подивитися, як буде грати  болотна
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+4
Хоч без бублика...
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+4
Сумно нажаль,  але були шанси на гейми
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+4
Вимучила таки пельмень свою подачу, Олександрі треба сміливіше грати та опанувати вже подачу
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+3
Подача жахливійша, Олександра просо боїться подавати 
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+3
Сумно все це бачити.
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+2
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Дуже багато невимушених у Сашко у 1 сеті,про подачу промовчу...
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+1
Хоть один гейм візьме?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Всім же було ясний результата цієї зустрічі. Так можно було  розкріпоститись  та пійти ва-банк. Але ж ні, як лягуха перед зміюкою. Та, Олександрі це можна пробачити, але ж не Костюк, що у подібному стилі програла півфінал Ролан-Гарос у цьому році
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-1
Програла просто ганебно! В одні ворота! Для 46-ї ракетки це принизливо!
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-1
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Афігенно зіграла.
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ща вслед за багетом будет баранка
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