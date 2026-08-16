Александра Олейникова – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
16 августа украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
Во втором раунде украинка сыграет против «нейтральной» пятой сеяной Мирры Андреевой (WTA 6). Поединок начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в 1/16 финала встретится либо с Джанис Тджен, либо с Викторией Голубич.
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