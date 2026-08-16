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  4. Ангелина Калинина – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 августа 2026, 00:35 |
2884
9

Ангелина Калинина – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотриите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

16 августа 2026, 00:35 |
2884
9 Comments
Ангелина Калинина – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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15 августа украинская тенниистка Ангелина Калинина (WTA 51) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка сыграет протви Эммы Наварро (США, WTA 28). Поединок начнется третьим запуском на корте №10 после игры Кырстя – Бартункова. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 22:30 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Эммы.

Победительница матча в третьем круге поборется либо с Симоной Вальтерт, либо с Джессикой Пегулой.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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За 80% відсотків першої подачі і 87% реалізації першої подачі – дуже рідко такі числа побачиш, особливо у наших))
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+3
На ровному місці віддала подачу.
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+2
Знову ті ж самі граблі.
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+1
Ребрейк, нарешті.
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+1
Єсс! Перший сет за Ангелою! Як завжди наш худо-експерт в бані попав прямо в молоко зі своїми прогнозами.
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+1
Брейк у нашої!
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+1
Ех... не вистачило Гелі сил та здоров'я на тій спеці 
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0
Емма напомилялась.
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0
Вже 00:00
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0
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