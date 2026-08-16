Ангелина Калинина – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотриите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
15 августа украинская тенниистка Ангелина Калинина (WTA 51) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
Во втором раунде украинка сыграет протви Эммы Наварро (США, WTA 28). Поединок начнется третьим запуском на корте №10 после игры Кырстя – Бартункова. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 22:30 по Киеву.
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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Эммы.
Победительница матча в третьем круге поборется либо с Симоной Вальтерт, либо с Джессикой Пегулой.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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