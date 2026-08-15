Определена первая соперница Свитолиной на турнире WTA 1000 в Цинциннати
Элина сыграет против Терезы Валентовой, которая переиграла Мери Стояну
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) получила первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
Во втором раунде украинка, которая посеяна под восьмым номером, сыграет против представительницы Чехии Терезы Валентовы (WTA 64). Валентова на старте тысячника переиграла Мери Стояну (США, WTA 130) за 1 час и 37 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала
Мери Стояна (США) [Q] – Тереза Валентова (Чехия) – 2:6, 6:7 (4:7)
Это было первое очное противостояние соперниц.
Ранее Свитолина ни разу не играла против Валентовой.
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