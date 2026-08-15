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WTA
15 августа 2026, 02:45 | Обновлено 15 августа 2026, 02:46
3896
0

Определена первая соперница Свитолиной на турнире WTA 1000 в Цинциннати

Элина сыграет против Терезы Валентовой, которая переиграла Мери Стояну

15 августа 2026, 02:45 | Обновлено 15 августа 2026, 02:46
3896
0
Определена первая соперница Свитолиной на турнире WTA 1000 в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Тереза Валентова
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) получила первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка, которая посеяна под восьмым номером, сыграет против представительницы Чехии Терезы Валентовы (WTA 64). Валентова на старте тысячника переиграла Мери Стояну (США, WTA 130) за 1 час и 37 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

Мери Стояна (США) [Q] – Тереза Валентова (Чехия) – 2:6, 6:7 (4:7)

Это было первое очное противостояние соперниц.

Ранее Свитолина ни разу не играла против Валентовой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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