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  4. Ястремская на тысячнике в Цинциннати разгромно проиграла 80-й ракетке
WTA
13 августа 2026, 23:58 | Обновлено 14 августа 2026, 00:49
3457
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Ястремская на тысячнике в Цинциннати разгромно проиграла 80-й ракетке

Даяна не сумела навязать борьбу Татьяне Марии в матче 1/64 финала турнира WTA 1000

13 августа 2026, 23:58 | Обновлено 14 августа 2026, 00:49
3457
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Ястремская на тысячнике в Цинциннати разгромно проиграла 80-й ракетке
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 87) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромно проиграла 80-й ракетке мира Татьяне Марии (Германия) за 1 час и 14 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

Татьяна Мария (Германия) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:1, 6:2

Это было третье очное противостояние соперниц. Даяна в третий раз уступила Татьяне, в частности во второй раз в 2026 году – 17 июня Ястремская проиграла Марии на травяных соревнованиях WTA 250 в Ноттингеме.

Ястремская провела первый матч за 1.5 месяца. Даяна восстанавливалась после травмы плеча.

Татьяна Мария во втором круге тысячника в Цинциннати поборется с 14-й сеяной Дианой Шнайдер.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 15
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Кумедне було видовище: Таня-Маша грала взагалі без жодного натяку на
атаку - виключно слайсами відігравалася і тупо чекала на помилку
суперниці... і довго чекати їй, звичайно, не доводилося. 
Головне,
що Даяся губи ще більше наколола. Є спеціалісти у цих питаннях? Це +25%
до точності подачі додає чи +10км/год до її швидкості?
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+15
Показать Скрыть 1 ответ
А взагалі то
Ястремська - доволі дивний персонаж: наче ж має все, щоб демонструвати
чудову гру, але гадки не має як тим усім користуватися. Це як мати Мессі в
складі своєї команди... але ставити його на ворота 
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+12
Не будет из неё толку...
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+8
Вона точно сповна розуму? Я думаю ,що там розуму ніколи і не було . Був момент коли його татко стимулював пігулками , але то був недовгий період. Пропаща .
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+5
Скоро буде в пяьий сотні. 
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+4
Досить вже плакати, панове. Дайте людині деградувати у своє задоволення. Вона має на це право
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+3
Торгуй чебуреками,який теніс,мама нехай готує.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Так никто и не сомневался в таком исходе.
Ответить
+1
Ви на мапу дивились? Де то Цинциннаті знаходиться бачили? Підступно далеко від пляжів! Треба було якомога скоріше згортатися та бігом під улюблені пальми 🏝️
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+1
Буде тусуватися по кваліфікаціям і всім легше стане. Бачите що Моршинська робить з людиною .
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+1
Майже 40-річній бабусі програла тупо без шансів в одну калитку. Топ рівень гри від нашої Даясі! 
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+1
Даяна це якесь диво дивне. Дівчина без нічого і стільки фанів…
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+1
Даяна - гравець двох, трьох ударів. Затяжних розіграшів вона не переносить. Ті, кому якось вдається перекинути, повернути м'яч на її половину корту, отримують неабиякі шанси перемогти. Даяна своїми невимушеними цьому посприяє. Головне для суперниць - не вв'язуватися в силові відповіді Даяні в її стилі.
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0
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