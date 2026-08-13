Ястремская на тысячнике в Цинциннати разгромно проиграла 80-й ракетке
Даяна не сумела навязать борьбу Татьяне Марии в матче 1/64 финала турнира WTA 1000
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 87) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
В первом раунде украинка в двух сетах разгромно проиграла 80-й ракетке мира Татьяне Марии (Германия) за 1 час и 14 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала
Татьяна Мария (Германия) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:1, 6:2
Это было третье очное противостояние соперниц. Даяна в третий раз уступила Татьяне, в частности во второй раз в 2026 году – 17 июня Ястремская проиграла Марии на травяных соревнованиях WTA 250 в Ноттингеме.
Ястремская провела первый матч за 1.5 месяца. Даяна восстанавливалась после травмы плеча.
Татьяна Мария во втором круге тысячника в Цинциннати поборется с 14-й сеяной Дианой Шнайдер.
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суперниці... і довго чекати їй, звичайно, не доводилося.
Головне,
що Даяся губи ще більше наколола. Є спеціалісти у цих питаннях? Це +25%
до точності подачі додає чи +10км/год до її швидкості?
Ястремська - доволі дивний персонаж: наче ж має все, щоб демонструвати
чудову гру, але гадки не має як тим усім користуватися. Це як мати Мессі в
складі своєї команди... але ставити його на ворота