Ястремская на тысячнике в Цинциннати разгромно проиграла 80-й ракетке

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 87) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромно проиграла 80-й ракетке мира Татьяне Марии (Германия) за 1 час и 14 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

Татьяна Мария (Германия) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:1, 6:2

Это было третье очное противостояние соперниц. Даяна в третий раз уступила Татьяне, в частности во второй раз в 2026 году – 17 июня Ястремская проиграла Марии на травяных соревнованиях WTA 250 в Ноттингеме.

Ястремская провела первый матч за 1.5 месяца. Даяна восстанавливалась после травмы плеча.

Татьяна Мария во втором круге тысячника в Цинциннати поборется с 14-й сеяной Дианой Шнайдер.