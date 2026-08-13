Даяна Ястремская – Татьяна Мария. Прогноз на матч WTA 1000 в Цинциннати

13 августа в первом круге турнира в Цинциннати между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 87) и Татьяна Мария (WTA 80). Начало матча запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Даяна Ястремская

Украинка не может быть довольна собой в этом сезоне, на ее счету 16 побед при 17 поражениях, с такими результатами она потеряла 60 позиций в рейтинге. Из успехов можно вспомнить выигранный челленджер в Парме.

Ястремская не изменяет своему стилю, она пытается играть агрессивно, первым номером, это выглядит хорошо, обратная сторона медали в том, что украинка допускает большое количество невынужденных ошибок. Больше половины сезона позади, важно собраться психологически и показать свой лучший теннис, ведь Даяна способна показывать игру топ-уровня.

Татьяна Мария

Немецкая спортсменка настоящий долгожитель мирового тенниса, на днях ей исполнилось 39 лет. Стоит отметить, что Мария показывает неплохую игру, на ее счету 25 побед в 50 играх, она выиграла один челленджер, лучше всего проявила на траве.

Отмечу и тот факт, что немка слабо играет на харде в текущем сезоне, всего 4 победы в 16 противостояниях. С начала сезона потеряла 35 позиций, но пока держится в первой сотне. Марии точно не надо никому ничего доказывать, результат на нее не давит, она еще чувствует в себе силы.

Личные встречи

Соперницы пересекались дважды, в обоих случаях уверенно побеждала немецкая теннисистка в двух партиях. Последний матч состоялся в этом году в Ноттингеме, где Ястремская уступила – 1:6, 2:6.

Прогноз

Несмотря на перевес немки в очных противостояниях, букмекеры дают спортсменкам одинаковые шансы на успех. Как не крути, а Ястремская младше соперницы на 13 лет, если матч затянется, данный фактор может стать кране важным. Украинка играет против неудобной соперницы, однако, она точно способна ее пройти, здесь важно сохранять самообладание. Я рискну поставить на чистую победу Даяны за 1,9.