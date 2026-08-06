Лука МОДРИЧ: «Я хочу завоевать трофеи в футболке россонери»

Хорватский полузащитник «Милана» Лука Модрич рассказал, почему решил остаться в клубе, и назвал мечту, которую хочет осуществить в этом сезоне.

– Насколько вы счастливы начать второй сезон в составе «россонери»?

– Я очень рад вернуться, потому что в прошлом году получал удовольствие от игры. К сожалению, мы плохо завершили сезон и не выполнили даже минимальную задачу – не попали в Лигу чемпионов. Это очень расстроило меня. Также жаль, что из-за травмы я не смог помочь команде в самых важных матчах в конце сезона. Именно поэтому я хотел вернуться и надеюсь провести значительно лучший сезон и выиграть что-то с «Миланом».

– Именно неудачная концовка сезона в «Милане» и не слишком успешный чемпионат мира со сборной Хорватии подтолкнули вас остаться?

– Нет. Прежде всего я остался, потому что здесь чувствовал себя прекрасно. Клуб и болельщики подарили мне очень много любви и поддержки. Это была главная причина. Кроме того, руководство четко дало понять, что хочет, чтобы я остался. Это было очень приятно. Я до сих пор чувствую ту же страсть, то же желание играть в футбол. Для меня это лучшее место. Надеюсь, что смогу дать «Милану» не меньше, чем в прошлом году, а команда проведет значительно лучший сезон. Точнее – значительно лучше его завершит.

Единственный способ этого добиться – сделать выводы из ошибок. До поражения от «Лацио» мы боролись за чемпионство. Но когда поняли, что завоевать титул будет очень сложно, возможно, немного потеряли концентрацию и были слишком уверены, что место в Лиге чемпионов уже никуда не денется. Это была наша ошибка.

– Когда вы окончательно решили остаться?

– Я всегда хотел продолжить еще на один год. Мог подписать контракт еще в декабре, но решил прислушаться к своему организму. Хотел понять, остались ли во мне те же эмоции, желание, спортивная злость и страсть. Это было самым важным. Ответ оказался именно таким, на который я надеялся: я хорошо себя чувствую и у меня есть все необходимое, чтобы продолжать.

Когда увидел, что руководство хочет оставить меня в команде, у меня практически не осталось сомнений. То, как ко мне относились в «Милане» в прошлом году, во время чемпионата мира и после него, – именно то, чего хочет каждый футболист: доверие и уважение.

– Каковы ваши первые впечатления от работы с Аморимом?

– Мы несколько раз разговаривали летом. Впечатления очень хорошие, очень позитивные. Надеюсь, так будет и дальше, что мы всегда будем понимать друг друга. Наверное, тренер принесет новые идеи, а мы сделаем все, чтобы реализовать их на поле. Очень хочу, чтобы все сложилось успешно.

– Вам нравится «Милан», который формируется сейчас?

– Да. Мне нравится то, что делает клуб. По сути, осталась почти вся команда прошлого сезона, к которой добавились несколько новых футболистов. Рамуш, Гила и Диавара принесут нам еще больше качества и характера и помогут достичь поставленных целей.

– После шести побед в Лиге чемпионов и 34 трофеев у вас еще осталась мечта?

– Когда я впервые пришел в «Милан», сказал, что хочу побеждать именно с этим клубом. И эта мечта не изменилась. Я хочу завоевать трофеи в футболке «россонери». Неважно, будет ли это Скудетто или какой-то другой титул. Именно ради этого я сюда пришел. Не для того, чтобы просто наслаждаться футболом или проводить время. Я начинаю новый сезон с той же мечтой и четкой целью – побеждать.