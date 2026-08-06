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Лига конференций
06 августа 2026, 10:28 |
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Украинские клубы не выигрывают в еврокубках в игровое время уже в 11 матчах

Последним клубом, одержавшим победу в еврокубках, был донецкий Шахтер еще в прошлом сезоне

06 августа 2026, 10:28 |
96
0
Украинские клубы не выигрывают в еврокубках в игровое время уже в 11 матчах
ФК Динамо
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Украинские клубы не могут одержать ни одной победы в еврокубках в игровое время уже в 11 матчах подряд.

Последний раз представитель Украины побеждал в еврокубках 9 апреля 2026 года, когда донецкий Шахтер в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций сезона 2025/26 одолел нидерландский АЗ со счетом 3:0.

После того Шахтер сыграл 3 матча, Динамо – 4, Полесье и ЛНЗ – по 2. В этих 11 поединках украинские команды сыграли 6 раз вничью и 5 раз потерпели поражение.

Безвыигрышная серия украинских команд в еврокубках в игровое время (11)

  • 2026/27: ЛК, Гент – ЛНЗ – 0:0
  • 2026/27: ЛЕ, ПАОК – Динамо – 2:0
  • 2026/27: ЛК, Копенгаген – Полесье – 2:1
  • 2026/27: ЛК, ЛНЗ – Гент – 0:0
  • 2026/27: ЛК, Полесье – Копенгаген – 3:3
  • 2026/27: ЛЕ, Динамо – ПАОК – 2:3
  • 2026/27: ЛЕ, Университатя Клуж – Динамо – 0:0
  • 2026/27: ЛЕ, Динамо – Университатя Клуж – 0:0
  • 2025/26: ЛК, Кристал Пэлас – Шахтер – 2:1
  • 2025/26: ЛК, Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3
  • 2025/26: ЛК, АЗ – Шахтер – 2:2

Попытается прервать эту неприятную серию киевское Динамо в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2026/27 против азербайджанского Карабаха.

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Лига Европы Лига конференций Динамо Киев статистика Динамо - Карабах Шахтер Донецк Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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