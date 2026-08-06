Украинские клубы не выигрывают в еврокубках в игровое время уже в 11 матчах

Украинские клубы не могут одержать ни одной победы в еврокубках в игровое время уже в 11 матчах подряд.

Последний раз представитель Украины побеждал в еврокубках 9 апреля 2026 года, когда донецкий Шахтер в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций сезона 2025/26 одолел нидерландский АЗ со счетом 3:0.

После того Шахтер сыграл 3 матча, Динамо – 4, Полесье и ЛНЗ – по 2. В этих 11 поединках украинские команды сыграли 6 раз вничью и 5 раз потерпели поражение.

Безвыигрышная серия украинских команд в еврокубках в игровое время (11)

2026/27: ЛК, Гент – ЛНЗ – 0:0

2026/27: ЛЕ, ПАОК – Динамо – 2:0

2026/27: ЛК, Копенгаген – Полесье – 2:1

2026/27: ЛК, ЛНЗ – Гент – 0:0

2026/27: ЛК, Полесье – Копенгаген – 3:3

2026/27: ЛЕ, Динамо – ПАОК – 2:3

2026/27: ЛЕ, Университатя Клуж – Динамо – 0:0

2026/27: ЛЕ, Динамо – Университатя Клуж – 0:0

2025/26: ЛК, Кристал Пэлас – Шахтер – 2:1

2025/26: ЛК, Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3

2025/26: ЛК, АЗ – Шахтер – 2:2

Попытается прервать эту неприятную серию киевское Динамо в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2026/27 против азербайджанского Карабаха.