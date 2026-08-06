БАБИЧ: Эта команда на сто процентов будет находиться в нижней части таблицы

Экс-тренер ряда украинских клубов Александр Бабич проанализировал победу «Карпат» над «Кривбассом» (4:1) в матче первого тура УПЛ.

«Прежде всего хотелось бы сказать, что этот матч получился неплохим. Он был интересным, очень интенсивным, динамичным. Он мне очень понравился. Было много атак – как со стороны «Кривбасса», так и «Карпат». У криворожской команды как были вопросы в защите, так и остались.

Мы видели еще по прошлому чемпионату, что она способна три забить и три пропустить. Или же даже пять забить, а четыре пропустить. А сейчас, когда за неплохие деньги из «Кривбасса» ушли игроки, которые создавали рисунок игры, клуб комплектует команду молодыми футболистами. Им, к сожалению, пока не хватает времени для того, чтобы сыграться и хотя бы немного притереться друг к другу.

Мы видим, что по комплектации и глубине состава значительно омоложенная криворожская команда на сто процентов будет находиться в нижней части турнирной таблицы. Если говорить о «Карпатах», то они победили по делу. С уверенностью можно говорить, что строится команда тренера Франсиско Фернандеса. Если в прошлом сезоне в львовском коллективе все лишь притирались друг к другу, знакомились с требованиями главного тренера, то сегодня мы видим, что у «Карпат» есть квалифицированное усиление, в которое входят и легионеры.

Испанский наставник «зелено-белых» по ходу матча может делать замены, которые способны усиливать игру. И это очень хорошо. Однако хватит ли этим «Карпатам» стабильного хода и такого упорства, как в первом туре, на пять-шесть матчей – покажет время», – подытожил Бабич.