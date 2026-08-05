Британский журналист: Челси завален запросами от других клубов по Мудрику

Интерес к украинскому вингеру лондонского «Челси» Михаилу Мудрику, которому ранее отменили четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, проявляют сразу несколько клубов.

Так, журналист The Sun Джек Россер сообщил, что у 25-летнего игрока не будет недостатка в вариантах для продолжения карьеры. По его словам, «Челси» «завален запросами» относительно Мудрика. С лондонцами уже связались три клуба Премьер-лиги, а также три клуба из европейских чемпионатов.

Контракт Мудрика с «Челси» рассчитан до лета 2031 года. Его трансфер из донецкого «Шахтера» обошёлся лондонскому клубу в 70 млн евро. Эта сумма ещё может увеличиться за счёт возможных бонусов.

Ранее другой британский журналист Бен Джейкобс заявил, что Мудрик установил дедлайн для «Челси» относительно своего будущего.