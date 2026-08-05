Защитник Ромы: «Довбик очень хочет причинить мне боль»

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини в интервью La Gazzetta dello Sport заявил, что с нетерпением ждет противостояния в матчах Серии А с лучшими нападающими чемпионата.

– Вы назвали Игуаина и Джеко самыми сложными для опеки нападающими. Но в этом году вам придется противостоять Лаутаро, Хойлунду, Кину, Коло Муани, Гонсалу Рамушу, Скамакки и Довбику. Беспокоитесь?

– Надо быть готовым противостоять любому сопернику, сохранять концентрацию, потому что эти ребята очень хотят нанести тебе ущерб. Это будут великолепные поединки, я с нетерпением жду этих дуэлей.

Сообщалось, что Довбик стал самым высокооплачиваемым игроком «Болоньи».