Защитник Ромы: «Довбик очень хочет причинить мне боль»
Джанлука Манчини ждет встречи с украинцем
Защитник «Ромы» Джанлука Манчини в интервью La Gazzetta dello Sport заявил, что с нетерпением ждет противостояния в матчах Серии А с лучшими нападающими чемпионата.
– Вы назвали Игуаина и Джеко самыми сложными для опеки нападающими. Но в этом году вам придется противостоять Лаутаро, Хойлунду, Кину, Коло Муани, Гонсалу Рамушу, Скамакки и Довбику. Беспокоитесь?
– Надо быть готовым противостоять любому сопернику, сохранять концентрацию, потому что эти ребята очень хотят нанести тебе ущерб. Это будут великолепные поединки, я с нетерпением жду этих дуэлей.
Сообщалось, что Довбик стал самым высокооплачиваемым игроком «Болоньи».
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