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  4. Защитник Ромы: «Довбик очень хочет причинить мне боль»
Италия
05 августа 2026, 23:49 |
349
0

Защитник Ромы: «Довбик очень хочет причинить мне боль»

Джанлука Манчини ждет встречи с украинцем

05 августа 2026, 23:49 |
349
0
Защитник Ромы: «Довбик очень хочет причинить мне боль»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Защитник «Ромы» Джанлука Манчини в интервью La Gazzetta dello Sport заявил, что с нетерпением ждет противостояния в матчах Серии А с лучшими нападающими чемпионата.

– Вы назвали Игуаина и Джеко самыми сложными для опеки нападающими. Но в этом году вам придется противостоять Лаутаро, Хойлунду, Кину, Коло Муани, Гонсалу Рамушу, Скамакки и Довбику. Беспокоитесь?

– Надо быть готовым противостоять любому сопернику, сохранять концентрацию, потому что эти ребята очень хотят нанести тебе ущерб. Это будут великолепные поединки, я с нетерпением жду этих дуэлей.

Сообщалось, что Довбик стал самым высокооплачиваемым игроком «Болоньи».

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Джанлука Манчини Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Болонья
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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