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Товарищеские матчи
05 августа 2026, 23:45 | Обновлено 06 августа 2026, 00:52
765
0

Мудрик взял слово после возвращения на поле

«Давно не виделись»

05 августа 2026, 23:45 | Обновлено 06 августа 2026, 00:52
765
0
Мудрик взял слово после возвращения на поле
Getty Images/Global Images Ukraine
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В среду, 5 августа 2026 года, состоялся товарищеский матч, в котором встретились лондонский «Челси» и туринский «Ювентус». Матч проходил в Гонконге на стадионе «Кай Так Спортс Парк» и завершился победой номинальных гостей со счётом 1:0.

На 82-й минуте встречи на поле появился украинский вингер «синих» Михаил Мудрик.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После своего первого матча за последние 20 месяцев футболист опубликовал пост в Instagram с подписью:

«Давно не виделись».

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Ювентус товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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