Хапоэль Тель-Авив – ГКС Катовице. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Матч начнется 6 августа в 21:00 по Киеву
В четверг, 6 августа, состоится первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Хапоэлем Тель-Авив» и «ГКС Катовице». По киевскому времени игра начнется в 21:00.
Хапоэль Тель-Авив
Предыдущий сезон чемпионата Израиля прошел для столичного коллектива не лучшим образом. За 36 поединков национальной лиги «Хапоэлю» удалось набрать 60 зачетных пунктов, благодаря которым он занял лишь 4-е место турнирной таблицы. Однако расстояние от топ-3 было небольшим – всего 6 очков.
В Кубке Израиля «Хапоэль» также не удивил, вылетев на стадии 1/8 финала после поражения против «Маккаби» Тель-Авив, которое в итоге стало победителем турнира. Кроме этого, во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций израильтяне уже прошли болгарский «Лудогорец» со счетом 4:2.
ГКС Катовице
Подобным образом в прошлом выступил и «Катовице». По итогам 34-х игр Экстраклассы коллективу удалось набрать всего 50 зачетных пунктов, позволивших ему занять 5-ю позицию турнирной таблицы. Хотя расстояние от чемпиона, «Леха», не было заоблачным – всего 10 очков.
Национальный кубок поляки покинули на стадии полуфинала, проиграв в серии пенальти «Ракуву». Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций «Катовице» одолел словацкую «Жилину» с общим счетом 4:3.
Личные встречи
Команды еще ни разу не играли между собой в официальных играх.
Прогноз
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.24 для "Хапоеля" и 3.11 для «Катовице». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
21:00
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