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Лига конференций
Хапоэль (Тель-Авив)
06.08.2026 21:00 - : -
Катовице
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Лига конференций
05 августа 2026, 21:39 | Обновлено 05 августа 2026, 21:48
14
0

Хапоэль Тель-Авив – ГКС Катовице. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Матч начнется 6 августа в 21:00 по Киеву

05 августа 2026, 21:39 | Обновлено 05 августа 2026, 21:48
14
0
Хапоэль Тель-Авив – ГКС Катовице. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
ФК Хапоэль
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В четверг, 6 августа, состоится первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Хапоэлем Тель-Авив» и «ГКС Катовице». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Хапоэль Тель-Авив

Предыдущий сезон чемпионата Израиля прошел для столичного коллектива не лучшим образом. За 36 поединков национальной лиги «Хапоэлю» удалось набрать 60 зачетных пунктов, благодаря которым он занял лишь 4-е место турнирной таблицы. Однако расстояние от топ-3 было небольшим – всего 6 очков.

В Кубке Израиля «Хапоэль» также не удивил, вылетев на стадии 1/8 финала после поражения против «Маккаби» Тель-Авив, которое в итоге стало победителем турнира. Кроме этого, во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций израильтяне уже прошли болгарский «Лудогорец» со счетом 4:2.

ГКС Катовице

Подобным образом в прошлом выступил и «Катовице». По итогам 34-х игр Экстраклассы коллективу удалось набрать всего 50 зачетных пунктов, позволивших ему занять 5-ю позицию турнирной таблицы. Хотя расстояние от чемпиона, «Леха», не было заоблачным – всего 10 очков.

Национальный кубок поляки покинули на стадии полуфинала, проиграв в серии пенальти «Ракуву». Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций «Катовице» одолел словацкую «Жилину» с общим счетом 4:3.

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.24 для "Хапоеля" и 3.11 для «Катовице». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Хапоэль (Тель-Авив)
6 августа 2026 -
21:00
Катовице
Обе забьют 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Хапоэль Тель-Авив Катовице прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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