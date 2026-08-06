Легендарный испанский клуб решил приобрести Цыганкова
Виктор может оказаться в «Валенсии»
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в составе «Валенсии».
По информации испанских источников, «летучие мыши» всерьёз рассматривают возможность подписания 28-летнего футболиста. Сообщается, что главный тренер команды Карлос Корберан высоко оценивает игру украинца и хотел бы видеть его в своём составе.
Помимо Цыганкова, в сферу интересов «Валенсии» входит и его партнёр по «Жироне» Арнау Мартинес. Ранее такие трансферы считались маловероятными, однако после увеличения бюджета на летнюю трансферную кампанию ситуация изменилась.
В сезоне 2025/26 украинец провел 34 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять голевых передач.
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