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  4. Легендарный испанский клуб решил приобрести Цыганкова
Испания
06 августа 2026, 08:32 |
2349
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Легендарный испанский клуб решил приобрести Цыганкова

Виктор может оказаться в «Валенсии»

06 августа 2026, 08:32 |
2349
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Легендарный испанский клуб решил приобрести Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в составе «Валенсии».

По информации испанских источников, «летучие мыши» всерьёз рассматривают возможность подписания 28-летнего футболиста. Сообщается, что главный тренер команды Карлос Корберан высоко оценивает игру украинца и хотел бы видеть его в своём составе.

Помимо Цыганкова, в сферу интересов «Валенсии» входит и его партнёр по «Жироне» Арнау Мартинес. Ранее такие трансферы считались маловероятными, однако после увеличения бюджета на летнюю трансферную кампанию ситуация изменилась.

В сезоне 2025/26 украинец провел 34 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять голевых передач.

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Виктор Цыганков Валенсия трансферы Ла Лиги трансферы Жирона
Дмитрий Олийченко Источник: La Grada
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