Кауан Элиас – игрок 1-го тура УПЛ. Символическая сборная

Украинская Премьер-лига начинает отмечать героев сезона 2026/27 и составила символическую сборную 1-го тура чемпионата УПЛ, а также назвала лучшего футболиста и лучшего тренера 1-го тура. Традиционно это было сделано вместе с ведущими экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины.

Лучшим тренером 1-го тура решением коллектива из 31 эксперта был признан Франсиско Фернандес («Карпаты»), команда которого продемонстрировала характер и разгромила в гостях «Кривбасс» – 4:1.

Звание лучшего футболиста 1-го тура единодушно было отдано автору хет-трика в матче «Шахтер» – «Кудровка», форварду «горняков» Кауану Элиасу.

Символическая сборная