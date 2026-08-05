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  4. Кауан Элиас – игрок 1-го тура УПЛ. Символическая сборная
Украина. Премьер лига
05 августа 2026, 19:12 |
118
0

Кауан Элиас – игрок 1-го тура УПЛ. Символическая сборная

Вашему вниманию 11 лучших игроков тура

05 августа 2026, 19:12 |
118
0
Кауан Элиас – игрок 1-го тура УПЛ. Символическая сборная
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас
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Украинская Премьер-лига начинает отмечать героев сезона 2026/27 и составила символическую сборную 1-го тура чемпионата УПЛ, а также назвала лучшего футболиста и лучшего тренера 1-го тура. Традиционно это было сделано вместе с ведущими экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины.

Лучшим тренером 1-го тура решением коллектива из 31 эксперта был признан Франсиско Фернандес («Карпаты»), команда которого продемонстрировала характер и разгромила в гостях «Кривбасс» – 4:1.

Звание лучшего футболиста 1-го тура единодушно было отдано автору хет-трика в матче «Шахтер» – «Кудровка», форварду «горняков» Кауану Элиасу.

Символическая сборная

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Руслан Полищук Источник: УПЛ-ТВ
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