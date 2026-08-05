Мората вышел на 6-е место в истории по суммарной стоимости переходов

33-летний испанский нападающий Альваро Мората, после того как «Комо» заплатил «Милану» за него 12 млн евро, вышел на шестое место в истории футбола по суммарной стоимости всех трансферов за карьеру.

На данный момент суммарная стоимость всех переходов испанца составляет 229,2 млн евро, что позволило ему опередить в рейтинге португальца Жоау Феликса (228,1 млн евро).

Только за пятерых футболистов клубы платили более крупные суммы: Неймар (400 млн евро), Ромелу Лукаку (369,9 млн евро), Криштиану Роналду (247 млн евро), Александр Исаак (246,1 млн евро) и Усман Дембеле (233 млн евро).

Топ-10 футболистов с наибольшей суммарной стоимостью всех трансферов за карьеру:

400 млн евро — Неймар (3)

369,9 млн евро – Ромелу Лукаку (9)

247 млн евро – Криштиану Роналду (5)

246,1 млн евро – Александр Исак (4)

233 млн евро – Усман Дембеле (3)

229,2 млн евро – Альваро Мората (10)

228,1 млн евро – Жоау Феликс (5)

206 млн евро – Антуан Гризманн (4)

197,5 млн евро – Маттейс де Лигт (3)

194,4 млн евро – Сандро Тонали (4)

В скобках – количество трансферов за карьеру

Напомним, из каких переходов Мораты складывается сумма в 229,2 млн евро: