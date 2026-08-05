Мората вышел на 6-е место в истории по суммарной стоимости переходов
Вспомним топ-10 футболистов с наибольшей суммарной стоимостью
33-летний испанский нападающий Альваро Мората, после того как «Комо» заплатил «Милану» за него 12 млн евро, вышел на шестое место в истории футбола по суммарной стоимости всех трансферов за карьеру.
На данный момент суммарная стоимость всех переходов испанца составляет 229,2 млн евро, что позволило ему опередить в рейтинге португальца Жоау Феликса (228,1 млн евро).
Только за пятерых футболистов клубы платили более крупные суммы: Неймар (400 млн евро), Ромелу Лукаку (369,9 млн евро), Криштиану Роналду (247 млн евро), Александр Исаак (246,1 млн евро) и Усман Дембеле (233 млн евро).
Топ-10 футболистов с наибольшей суммарной стоимостью всех трансферов за карьеру:
- 400 млн евро — Неймар (3)
- 369,9 млн евро – Ромелу Лукаку (9)
- 247 млн евро – Криштиану Роналду (5)
- 246,1 млн евро – Александр Исак (4)
- 233 млн евро – Усман Дембеле (3)
- 229,2 млн евро – Альваро Мората (10)
- 228,1 млн евро – Жоау Феликс (5)
- 206 млн евро – Антуан Гризманн (4)
- 197,5 млн евро – Маттейс де Лигт (3)
- 194,4 млн евро – Сандро Тонали (4)
В скобках – количество трансферов за карьеру
Напомним, из каких переходов Мораты складывается сумма в 229,2 млн евро:
- 20 млн евро – 2014/15, из «Реала» в «Ювентус»
- 30 млн евро – 2016/17, из «Ювентуса» в «Реал»
- 66 млн евро – 2017/18, из «Реала» в «Челси»
- 18 млн евро – 2018/19, из «Челси» в «Атлетико» (аренда)
- 35 млн евро – 2020/21, из «Челси» в «Атлетико»
- 20 млн евро – 2020/21, из «Атлетико» в «Ювентус» (аренда)
- 17,2 млн евро – 2024/25, из «Атлетико» в «Милан»
- 6 млн евро – 2024/25, из «Милана» в «Галатасарай» (аренда)
- 5 млн евро – 2025/26, из «Галатасарая» в «Милан» (окончание аренды)
- 12 млн евро – 2026/27, из «Милана» в «Комо»
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