В среду, 5 августа 2026 года, состоялся товарищеский матч, в котором встретились лондонский «Челси» и туринский «Ювентус».

Матч проходил в Гонконге на стадионе «Кай Так Спортс Парк» и завершился победой номинальных гостей со счётом 1:0.

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На 82-й минуте встречи на поле под 43-м номером появился украинский вингер «синих» Михаил Мудрик – он заменил сенегальского нападающего Николаса Джексона.

Этот матч стал для Михаила первым после допинг-скандала, из-за которого он на 20 месяцев был отстранен от футбола. В целом в последний раз Мудрик выходил на поле 615 дней назад.

ФОТО. 615 дней ожидания: первый матч Мудрика после допинг-скандала