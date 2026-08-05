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Товарищеские матчи
05 августа 2026, 16:48 | Обновлено 05 августа 2026, 17:16
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ФОТО. 615 дней ожидания: первый матч Мудрика после допинг-скандала

Михаил вышел на замену в матче против Ювентуса

05 августа 2026, 16:48 | Обновлено 05 августа 2026, 17:16
542
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ФОТО. 615 дней ожидания: первый матч Мудрика после допинг-скандала
Getty Images/Global Images Ukraine
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В среду, 5 августа 2026 года, состоялся товарищеский матч, в котором встретились лондонский «Челси» и туринский «Ювентус».

Матч проходил в Гонконге на стадионе «Кай Так Спортс Парк» и завершился победой номинальных гостей со счётом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 82-й минуте встречи на поле под 43-м номером появился украинский вингер «синих» Михаил Мудрик – он заменил сенегальского нападающего Николаса Джексона.

Этот матч стал для Михаила первым после допинг-скандала, из-за которого он на 20 месяцев был отстранен от футбола. В целом в последний раз Мудрик выходил на поле 615 дней назад.

ФОТО. 615 дней ожидания: первый матч Мудрика после допинг-скандала

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Ювентус товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Михаил Мудрик Челси фото
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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