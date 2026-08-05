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Англия
05 августа 2026, 16:32 | Обновлено 05 августа 2026, 17:50
1745
0

Мудрик выбрал новый номер в Челси. Десятку забрал Палмер

Украинец вышел на поле в товарищеском матче под 43-м номером

05 августа 2026, 16:32 | Обновлено 05 августа 2026, 17:50
1745
0
Мудрик выбрал новый номер в Челси. Десятку забрал Палмер
Getty Images/Global Images Ukraine
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31 июля 2026 года Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

За время дисквалификации Мудрик успел лишиться своего игрового номера в «Челси» — его «десятку» забрал англичанин Коул Палмер.

В товарищеском матче против туринского «Ювентуса» Михаил вышел на замену под 43-м номером, однако неизвестно, станет ли он для него постоянным. Также неизвестно, останется ли игрок в «Челси».

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Михаил Мудрик Челси Ювентус товарищеские матчи Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу игровой номер Коул Палмер
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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