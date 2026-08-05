Мудрик выбрал новый номер в Челси. Десятку забрал Палмер

31 июля 2026 года Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

За время дисквалификации Мудрик успел лишиться своего игрового номера в «Челси» — его «десятку» забрал англичанин Коул Палмер.

В товарищеском матче против туринского «Ювентуса» Михаил вышел на замену под 43-м номером, однако неизвестно, станет ли он для него постоянным. Также неизвестно, останется ли игрок в «Челси».