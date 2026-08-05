В Полесье отреагировали на дерзкие слова Буткевича после Копенгагена

Тренер житомирского Полесья Сергей Кравченко отреагировал на слова президента «волков» Геннадия Буткевича, который удивил заявлением после матча против Копенгагена в Лиге конференций, заявив, что цель житомирского клуба – титул УПЛ и Кубок Украины.

– После матча в Дании президент Полесья заявил, что цель «волков» – титул УПЛ и Кубок Украины. Это эмоции или реальная цель в сезоне 2026/27?

– Это наша цель, мечта и задача, но – это футбол. Очень круто, что у нас есть такие задачи и такие цели, но... Я уверен, если клуб будет развиваться так, как сегодня, это когда-то произойдет, но когда? Посмотрим!

Мы будем делать все возможное, чтобы это произошло как можно скорее, но это очень нелегко – конкуренция очень серьезная: Шахтер, Динамо, Харьков, ЛНЗ, думаю, Карпаты в этом году покажут себя. Да и с другими командами достаточно нелегко играть, поэтому будет упорная борьба. Посмотрим... Будем делать все от себя зависящее, чтобы выполнять свои цели, – сказал Кравченко.

В первом туре «волки» одержали волевую победу над одесским Черноморцем (2:1) в Одессе. В настоящее время подопечные Руслана Ротаня занимают 5 строчку турнирной таблицы УПЛ.