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  4. В Полесье отреагировали на дерзкие слова Буткевича после Копенгагена
Украина. Премьер лига
05 августа 2026, 14:26 |
1115
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В Полесье отреагировали на дерзкие слова Буткевича после Копенгагена

Сергей Кравченко заговорил о чемпионстве в УПЛ

05 августа 2026, 14:26 |
1115
1 Comments
В Полесье отреагировали на дерзкие слова Буткевича после Копенгагена
ФК Полесье
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Тренер житомирского Полесья Сергей Кравченко отреагировал на слова президента «волков» Геннадия Буткевича, который удивил заявлением после матча против Копенгагена в Лиге конференций, заявив, что цель житомирского клуба – титул УПЛ и Кубок Украины.

– После матча в Дании президент Полесья заявил, что цель «волков» – титул УПЛ и Кубок Украины. Это эмоции или реальная цель в сезоне 2026/27?

– Это наша цель, мечта и задача, но – это футбол. Очень круто, что у нас есть такие задачи и такие цели, но... Я уверен, если клуб будет развиваться так, как сегодня, это когда-то произойдет, но когда? Посмотрим!

Мы будем делать все возможное, чтобы это произошло как можно скорее, но это очень нелегко – конкуренция очень серьезная: Шахтер, Динамо, Харьков, ЛНЗ, думаю, Карпаты в этом году покажут себя. Да и с другими командами достаточно нелегко играть, поэтому будет упорная борьба. Посмотрим... Будем делать все от себя зависящее, чтобы выполнять свои цели, – сказал Кравченко.

В первом туре «волки» одержали волевую победу над одесским Черноморцем (2:1) в Одессе. В настоящее время подопечные Руслана Ротаня занимают 5 строчку турнирной таблицы УПЛ.

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Сергей Кравченко Геннадий Буткевич Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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не доведи Боже мати такого чемпіона, слабі  ви як махорка , які з вас чемпіони ,  
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