ОФИЦИАЛЬНО. Футболист украинской сборной дождался смены клуба в Испании

21-летний украинский защитник Владислав Кисиль продолжит карьеру в системе испанского «Хетафе».

О переходе футболиста официально сообщила пресс-служба клуба. Кисиль перешел из «Понферрадины» на правах аренды, которая будет действовать до окончания сезона-2026/27.

На начальном этапе украинец будет выступать за «Хетафе B». При этом мадридский клуб получил право первоочередного выкупа контракта защитника по окончании арендного соглашения.

Кисиль является воспитанником «Ворсклы». В октябре 2022 года он переехал в Испанию, где присоединился к юношеской команде «Понферрадина». Впоследствии защищал цвета «Атлетико Бембибре», а летом 2025 года стал игроком первой команды «Понферрадина». В прошлом сезоне защитник провел 8 матчей и забил один гол в Примере Федерасьон.

В составе сборных Украины Кисиль сыграл четыре матча за команду U-20, в частности принял участие в чемпионате мира, а также шесть раз выходил на поле за молодежную сборную U-21.