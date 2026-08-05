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Саудовская Аравия
05 августа 2026, 13:59 | Обновлено 05 августа 2026, 14:19
87
0

Нападающий, которым интересовалось Динамо перешел в Саудовскую Аравию

Игрок перешел в аравийский Аль-Хазем

05 августа 2026, 13:59 | Обновлено 05 августа 2026, 14:19
87
0
Нападающий, которым интересовалось Динамо перешел в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Афімико Пулулу
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Как сообщает пресс-служба аравийского клуба, екс-форвард польской «Ягеллонии» – Афимико Пулулу перешел в «Аль-Хазем».

Стороны заключили сделку до лета 2029 года. Пулулу перешел в новую команду в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он был ключевым игроком польской «Ягеллоннии» из Белостока

В прошлом сезоне сыграл 47 матчей за Ягеллоннию во всех турнирах в которых забил 21 гол и сделал 8 голевых передач.

Так же ранее в ряде СМИ сообщалось, что нападающим активно интересовалось киевское Динамо

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Аль-Хазем Афимико Пулулу Ягеллония Белосток
Horo
Horo Источник
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