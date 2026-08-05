Нападающий, которым интересовалось Динамо перешел в Саудовскую Аравию

Как сообщает пресс-служба аравийского клуба, екс-форвард польской «Ягеллонии» – Афимико Пулулу перешел в «Аль-Хазем».

Стороны заключили сделку до лета 2029 года. Пулулу перешел в новую команду в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он был ключевым игроком польской «Ягеллоннии» из Белостока

В прошлом сезоне сыграл 47 матчей за Ягеллоннию во всех турнирах в которых забил 21 гол и сделал 8 голевых передач.

Так же ранее в ряде СМИ сообщалось, что нападающим активно интересовалось киевское Динамо