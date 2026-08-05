В среду, 5 августа 2026 года, состоится товарищеский матч, в котором встретятся лондонский «Челси» и туринский «Ювентус».

Игра пройдет в Гонконге на стадионе «Кай Так Спортс Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Этот матч может стать первым для Михаила Мудрика после дисквалификации, которая длилась более 20 месяцев.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.