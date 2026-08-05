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Товарищеские матчи
Челси
05.08.2026 14:30 - : -
Ювентус
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Товарищеские матчи
05 августа 2026, 14:30 |
1197
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Челси – Ювентус

Товарищеский матч состоится 5 августа в 14:30 по киевскому времени

05 августа 2026, 14:30 |
1197
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Челси – Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine
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В среду, 5 августа 2026 года, состоится товарищеский матч, в котором встретятся лондонский «Челси» и туринский «Ювентус».

Игра пройдет в Гонконге на стадионе «Кай Так Спортс Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Этот матч может стать первым для Михаила Мудрика после дисквалификации, которая длилась более 20 месяцев.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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