Где смотреть онлайн товарищеский матч Челси – Ювентус
Товарищеский матч состоится 5 августа в 14:30 по киевскому времени
В среду, 5 августа 2026 года, состоится товарищеский матч, в котором встретятся лондонский «Челси» и туринский «Ювентус».
Игра пройдет в Гонконге на стадионе «Кай Так Спортс Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.
Этот матч может стать первым для Михаила Мудрика после дисквалификации, которая длилась более 20 месяцев.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.
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