Англия стала рекордсменом июля по суммарной стоимости трансферов игроков

Известный статистический портал Transfermarkt подвел итоги трансферной кампании июля 2026 года в разбивке по национальностям.

Учитывались все переходы футболистов на сумму от 1 млн евро и выше.

Рекордсменом месяца стала Англия, 26 футболистов которой в совокупности перешли в другие клубы на сумму 543 млн евро.

На втором месте в данном рейтинге расположилась Франция (40 игроков на сумму 409 млн евро), на третьем — Италия (48 игроков на сумму 379 млн евро).

Национальности с наибольшей суммарной стоимостью всех трансферов в июле 2026 года (учтены только трансферы от 1 млн евро и выше):

543 млн евро – Англия (26)

409 млн евро – Франция (40)

379 млн евро – Италия (48)

377 млн евро – Испания (46)

332 млн евро – Португалия (21)

314 млн евро – Нидерланды (24)

287 млн евро – Бразилия (30)

243 млн евро – Германия (33)

164 млн евро – Бельгия (13)

164 млн евро – Дания (20)

150 млн евро – Аргентина (21)

142 млн евро – Швейцария (17)

138 млн евро – Кот-д'Ивуар (11)

115 млн евро – Уругвай (16)

91 млн евро – Марокко (11)

85 млн евро – Польша (17)

79 млн евро – Хорватия (9)

74 млн евро – Нигерия (12)

72 млн евро – Сенегал (14)

67 млн евро – Турция (8)