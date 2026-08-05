Англия стала рекордсменом июля по суммарной стоимости трансферов игроков
26 англичан перешли в другие клубы на общую сумму 543 млн евро
Известный статистический портал Transfermarkt подвел итоги трансферной кампании июля 2026 года в разбивке по национальностям.
Учитывались все переходы футболистов на сумму от 1 млн евро и выше.
Рекордсменом месяца стала Англия, 26 футболистов которой в совокупности перешли в другие клубы на сумму 543 млн евро.
На втором месте в данном рейтинге расположилась Франция (40 игроков на сумму 409 млн евро), на третьем — Италия (48 игроков на сумму 379 млн евро).
Национальности с наибольшей суммарной стоимостью всех трансферов в июле 2026 года (учтены только трансферы от 1 млн евро и выше):
- 543 млн евро – Англия (26)
- 409 млн евро – Франция (40)
- 379 млн евро – Италия (48)
- 377 млн евро – Испания (46)
- 332 млн евро – Португалия (21)
- 314 млн евро – Нидерланды (24)
- 287 млн евро – Бразилия (30)
- 243 млн евро – Германия (33)
- 164 млн евро – Бельгия (13)
- 164 млн евро – Дания (20)
- 150 млн евро – Аргентина (21)
- 142 млн евро – Швейцария (17)
- 138 млн евро – Кот-д'Ивуар (11)
- 115 млн евро – Уругвай (16)
- 91 млн евро – Марокко (11)
- 85 млн евро – Польша (17)
- 79 млн евро – Хорватия (9)
- 74 млн евро – Нигерия (12)
- 72 млн евро – Сенегал (14)
- 67 млн евро – Турция (8)
When it comes to the nationalities that clubs spent the most money on across July, it’s not a great surprise to see England out in 1st place 🏴🤑 pic.twitter.com/ZUqQ3EBY3y— Ben Littlemore (@blittlemore10) August 4, 2026
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