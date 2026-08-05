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Англия
05 августа 2026, 13:07 | Обновлено 05 августа 2026, 13:27
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0

Англия стала рекордсменом июля по суммарной стоимости трансферов игроков

26 англичан перешли в другие клубы на общую сумму 543 млн евро

05 августа 2026, 13:07 | Обновлено 05 августа 2026, 13:27
195
0
Англия стала рекордсменом июля по суммарной стоимости трансферов игроков
ФК Челси. Морган Роджерс
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Известный статистический портал Transfermarkt подвел итоги трансферной кампании июля 2026 года в разбивке по национальностям.

Учитывались все переходы футболистов на сумму от 1 млн евро и выше.

Рекордсменом месяца стала Англия, 26 футболистов которой в совокупности перешли в другие клубы на сумму 543 млн евро.

На втором месте в данном рейтинге расположилась Франция (40 игроков на сумму 409 млн евро), на третьем — Италия (48 игроков на сумму 379 млн евро).

Национальности с наибольшей суммарной стоимостью всех трансферов в июле 2026 года (учтены только трансферы от 1 млн евро и выше):

  • 543 млн евро – Англия (26)
  • 409 млн евро – Франция (40)
  • 379 млн евро – Италия (48)
  • 377 млн евро – Испания (46)
  • 332 млн евро – Португалия (21)
  • 314 млн евро – Нидерланды (24)
  • 287 млн евро – Бразилия (30)
  • 243 млн евро – Германия (33)
  • 164 млн евро – Бельгия (13)
  • 164 млн евро – Дания (20)
  • 150 млн евро – Аргентина (21)
  • 142 млн евро – Швейцария (17)
  • 138 млн евро – Кот-д'Ивуар (11)
  • 115 млн евро – Уругвай (16)
  • 91 млн евро – Марокко (11)
  • 85 млн евро – Польша (17)
  • 79 млн евро – Хорватия (9)
  • 74 млн евро – Нигерия (12)
  • 72 млн евро – Сенегал (14)
  • 67 млн евро – Турция (8)
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трансферы статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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