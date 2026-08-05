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Германия
05 августа 2026, 12:21 | Обновлено 05 августа 2026, 13:16
19
0

ОФИЦИАЛЬНО. Мигель Гутьеррес – игрок Байера

Экс-одноклубник Цыганкова будет выступать в Германии

05 августа 2026, 12:21 | Обновлено 05 августа 2026, 13:16
19
0
ОФИЦИАЛЬНО. Мигель Гутьеррес – игрок Байера
Мигель Гутьеррес. Байер Леверкузен
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«Байер» официально сообщил о переходе левого защитника Мигеля Гутьерреса, в немецкий клуб из «Наполи».

25-летний испанец заключил контракт с клубом, рассчитанный до 30 июня 2031 года. Клуб из Леверкузена заплатил за переход 26 миллионов евро.

В клубе рассчитывают, что испанский защитник заменит Гримальдо, который покинул клуб этим летом. В прошлом сезоне игрок провел за «Наполи» 36 матчей во всех турнирах, отличившись голом и ассистом.

Испанец является воспитанником академии «Реала». До перехода в состав неаполитанцев он выступал за «Жирону» вместе с Виктором Цыганковым.

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Байер Мигель Гутьеррес трансферы
Horo Источник: ФК Байер
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