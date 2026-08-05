ОФИЦИАЛЬНО. Мигель Гутьеррес – игрок Байера

«Байер» официально сообщил о переходе левого защитника Мигеля Гутьерреса, в немецкий клуб из «Наполи».

25-летний испанец заключил контракт с клубом, рассчитанный до 30 июня 2031 года. Клуб из Леверкузена заплатил за переход 26 миллионов евро.

В клубе рассчитывают, что испанский защитник заменит Гримальдо, который покинул клуб этим летом. В прошлом сезоне игрок провел за «Наполи» 36 матчей во всех турнирах, отличившись голом и ассистом.

Испанец является воспитанником академии «Реала». До перехода в состав неаполитанцев он выступал за «Жирону» вместе с Виктором Цыганковым.