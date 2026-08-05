ОФИЦИАЛЬНО. Мигель Гутьеррес – игрок Байера
Экс-одноклубник Цыганкова будет выступать в Германии
«Байер» официально сообщил о переходе левого защитника Мигеля Гутьерреса, в немецкий клуб из «Наполи».
25-летний испанец заключил контракт с клубом, рассчитанный до 30 июня 2031 года. Клуб из Леверкузена заплатил за переход 26 миллионов евро.
В клубе рассчитывают, что испанский защитник заменит Гримальдо, который покинул клуб этим летом. В прошлом сезоне игрок провел за «Наполи» 36 матчей во всех турнирах, отличившись голом и ассистом.
Испанец является воспитанником академии «Реала». До перехода в состав неаполитанцев он выступал за «Жирону» вместе с Виктором Цыганковым.
Our new arrival! ✍️ pic.twitter.com/cFuho60bI4— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 5, 2026
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