Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Карабах. Прогноз Артема Милевского на матч Лиги конференций
Лига конференций
05 августа 2026, 11:33 | Обновлено 05 августа 2026, 11:51
286
0

Динамо – Карабах. Прогноз Артема Милевского на матч Лиги конференций

Когда проигрывать уже нельзя

05 августа 2026, 11:33 | Обновлено 05 августа 2026, 11:51
286
0
Динамо – Карабах. Прогноз Артема Милевского на матч Лиги конференций
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Ну что, о «Динамо» говорим, правильно? А что тут сказать? Уже четыре матча в еврокубках сыграли, а я в общем разницы не вижу. Вот честно, не вижу.

Пономаренко сам по себе, команда сама по себе. Ну, не может так быть. Все проблемы отсюда и начинаются. Если ты не атакуешь, ты и игру не контролируешь. Постоянно отбиваешься, постоянно мучаешься.

Что «Университатя», что ПАОК – одна и та же история. Ничего не меняется. Совершенно. Я не говорю, что ребята не желают. Думаю, хотят, стараются, вопросов к желанию у меня нет. Но выходишь, смотришь футбол – и этого не видно. К сожалению.

«Карабах»? Не сказал бы, что это команда сильнее ПАОКа. Опыт у них есть, никто не спорит. Но давайте тоже без преувеличений. В двух матчах с ЦСКА они не забили ни одного мяча и прошли только по пенальти. Это тоже о чем-то говорит.

Мне уже даже не так Карабах любопытен. Я хочу наконец-то увидеть «Динамо». Нормальное «Динамо», понимающее, как хочет играть. Ибо сколько уже можно мучиться? Это ведь даже не Лига чемпионов. Еще и матч с «Левым Берегом» перенесли, о тяжелых ногах тоже говорить не придется.

Атака должна показать, что она существует. Оборона тоже должна быть внимательнее. Я слышал, что кому-то не нравится критика. Извините, но это еще не критика. Потому надеюсь, что ребята сами найдут для себя мотивацию.

Если говорить о ставке, то я бы смотрел в сторону тотала «Динамо» больше 1,5. «Карабах» сейчас не выглядит все закроющей командой, а киевлянам уже пора показать, что они «Динамо» Киев.

Тотал «Динамо» больше 1,5 – 2,05 на BETKING.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Динамо – Карабах. Прогноз Виктора Вацко на матч 3-го раунда квалификации ЛК
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 августа
Артем Милевский эксклюзив прогнозы букмекеров прогнозы Артема Милевского
Артем Милевский
Артем Милевский Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха
Бокс | 05 августа 2026, 08:26 1
Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха
Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха

Боксер поздравил функционера с днём рождения

Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Футбол | 05 августа 2026, 07:19 8
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал

Украинцем интересуется ряд команд из топ-чемпионатов

Раскрыто, как Мудрик избежал дисквалификации: решающим стал один факт
Футбол | 05.08.2026, 08:32
Раскрыто, как Мудрик избежал дисквалификации: решающим стал один факт
Раскрыто, как Мудрик избежал дисквалификации: решающим стал один факт
Ассист Кухаревича в ЛЧ, бронза Середы и Гриценко на ЧЕ, камбек Свитолиной
Футбол | 05.08.2026, 11:59
Ассист Кухаревича в ЛЧ, бронза Середы и Гриценко на ЧЕ, камбек Свитолиной
Ассист Кухаревича в ЛЧ, бронза Середы и Гриценко на ЧЕ, камбек Свитолиной
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Футбол | 04.08.2026, 16:16
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
05.08.2026, 07:17 13
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
03.08.2026, 09:28 6
Футбол
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
03.08.2026, 15:23 70
Футбол
Лосано оценил Украину в Лиге наций, заговорив о поражении от Польши
Лосано оценил Украину в Лиге наций, заговорив о поражении от Польши
03.08.2026, 11:36 1
Волейбол
Челси сообщил Мудрику о своем решении относительно его будущего
Челси сообщил Мудрику о своем решении относительно его будущего
03.08.2026, 08:13 7
Футбол
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
04.08.2026, 08:05 6
Бокс
Мозес ИТАУМА: «Это самый мощный боксер в истории супертяжелого веса»
Мозес ИТАУМА: «Это самый мощный боксер в истории супертяжелого веса»
05.08.2026, 05:02
Бокс
Мозес ИТАУМА: «Усику не нужно с ним драться»
Мозес ИТАУМА: «Усику не нужно с ним драться»
05.08.2026, 04:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем