Динамо – Карабах. Прогноз Артема Милевского на матч Лиги конференций

Ну что, о «Динамо» говорим, правильно? А что тут сказать? Уже четыре матча в еврокубках сыграли, а я в общем разницы не вижу. Вот честно, не вижу.

Пономаренко сам по себе, команда сама по себе. Ну, не может так быть. Все проблемы отсюда и начинаются. Если ты не атакуешь, ты и игру не контролируешь. Постоянно отбиваешься, постоянно мучаешься.

Что «Университатя», что ПАОК – одна и та же история. Ничего не меняется. Совершенно. Я не говорю, что ребята не желают. Думаю, хотят, стараются, вопросов к желанию у меня нет. Но выходишь, смотришь футбол – и этого не видно. К сожалению.

«Карабах»? Не сказал бы, что это команда сильнее ПАОКа. Опыт у них есть, никто не спорит. Но давайте тоже без преувеличений. В двух матчах с ЦСКА они не забили ни одного мяча и прошли только по пенальти. Это тоже о чем-то говорит.

Мне уже даже не так Карабах любопытен. Я хочу наконец-то увидеть «Динамо». Нормальное «Динамо», понимающее, как хочет играть. Ибо сколько уже можно мучиться? Это ведь даже не Лига чемпионов. Еще и матч с «Левым Берегом» перенесли, о тяжелых ногах тоже говорить не придется.

Атака должна показать, что она существует. Оборона тоже должна быть внимательнее. Я слышал, что кому-то не нравится критика. Извините, но это еще не критика. Потому надеюсь, что ребята сами найдут для себя мотивацию.

Если говорить о ставке, то я бы смотрел в сторону тотала «Динамо» больше 1,5. «Карабах» сейчас не выглядит все закроющей командой, а киевлянам уже пора показать, что они «Динамо» Киев.

Тотал «Динамо» больше 1,5 – 2,05 на BETKING.