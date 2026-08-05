Осужденный испанский футболист нашел себе новую команду
Рафа Мир продолжит карьеру в Греции
«Арис» объявил о подписании испанского нападающего Рафы Мира, который перешел на правах аренды из испанской «Севильи».
Соглашение рассчитано на один сезон. Но после завершения контракта с испанцами летом 2027 года футболист подпишет контракт с «Арисом» до 2028 года.
Испанские СМИ сообщали, что Мир смог обжаловать вынесенный приговор по делу о сексуальном насилии. На момент рассмотрения апелляции исполнение решения суда было приостановлено, что дало возможность игроку продолжить выступать за пределами Испании.
✍️ Ο RAFA MIR ΣΤΟΝ ΑΡΗ!#Welcome to#ARISFAMILY @rafamir33— ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) August 4, 2026
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ARISFCTRANSFERS pic.twitter.com/og5AL6e7u4
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