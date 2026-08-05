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Греция
05 августа 2026, 10:39 | Обновлено 05 августа 2026, 11:50
14
0

Осужденный испанский футболист нашел себе новую команду

Рафа Мир продолжит карьеру в Греции

05 августа 2026, 10:39 | Обновлено 05 августа 2026, 11:50
14
0
Осужденный испанский футболист нашел себе новую команду
Рафа Мир. ФК Арис
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«Арис» объявил о подписании испанского нападающего Рафы Мира, который перешел на правах аренды из испанской «Севильи».

Соглашение рассчитано на один сезон. Но после завершения контракта с испанцами летом 2027 года футболист подпишет контракт с «Арисом» до 2028 года.

Испанские СМИ сообщали, что Мир смог обжаловать вынесенный приговор по делу о сексуальном насилии. На момент рассмотрения апелляции исполнение решения суда было приостановлено, что дало возможность игроку продолжить выступать за пределами Испании.

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Horo Источник: ФК Арис
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