Осужденный испанский футболист нашел себе новую команду

«Арис» объявил о подписании испанского нападающего Рафы Мира, который перешел на правах аренды из испанской «Севильи».

Соглашение рассчитано на один сезон. Но после завершения контракта с испанцами летом 2027 года футболист подпишет контракт с «Арисом» до 2028 года.

Испанские СМИ сообщали, что Мир смог обжаловать вынесенный приговор по делу о сексуальном насилии. На момент рассмотрения апелляции исполнение решения суда было приостановлено, что дало возможность игроку продолжить выступать за пределами Испании.