ФОТО. Мальдини, Баджо и другие простились с легендарным Франко Барези

В Милане состоялась церемония прощания с легендарным защитником «Милана» и сборной Италии Франко Барези, который ушел из жизни в возрасте 66 лет.

Похороны прошли в базилике Сант-Амброджо. Проводить знаменитого футболиста в последний путь пришли тысячи болельщиков, а также известные представители футбольного мира.

На церемонии присутствовали Паоло Мальдини, Роберто Баджо, Дида, Даниэле Массаро, Деян Савичевич и технический директор сборной Италии Клаудио Раньери. Несмотря на предсезонное турне «Милана», с Барези также простились действующие игроки команды Кристиан Пулишич и Сантьяго Хименес.

Барези провел всю профессиональную карьеру в «Милане», сыграв 719 матчей за 20 сезонов. Он шесть раз выигрывал чемпионат Италии, трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов и завоевал чемпионский титул со сборной Италии на ЧМ-1982.

После завершения карьеры «Милан» навсегда вывел из обращения шестой номер, под которым выступал легендарный капитан.