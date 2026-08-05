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05 августа 2026, 02:51 |
183
0

ФОТО. Мальдини, Баджо и другие простились с легендарным Франко Барези

На похороны экс-капитана Милана пришли звезды мирового футбола

05 августа 2026, 02:51 |
183
0
ФОТО. Мальдини, Баджо и другие простились с легендарным Франко Барези
Getty Images/Global Images Ukraine. Похороны Франко Барези
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В Милане состоялась церемония прощания с легендарным защитником «Милана» и сборной Италии Франко Барези, который ушел из жизни в возрасте 66 лет.

Похороны прошли в базилике Сант-Амброджо. Проводить знаменитого футболиста в последний путь пришли тысячи болельщиков, а также известные представители футбольного мира.

На церемонии присутствовали Паоло Мальдини, Роберто Баджо, Дида, Даниэле Массаро, Деян Савичевич и технический директор сборной Италии Клаудио Раньери. Несмотря на предсезонное турне «Милана», с Барези также простились действующие игроки команды Кристиан Пулишич и Сантьяго Хименес.

Барези провел всю профессиональную карьеру в «Милане», сыграв 719 матчей за 20 сезонов. Он шесть раз выигрывал чемпионат Италии, трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов и завоевал чемпионский титул со сборной Италии на ЧМ-1982.

После завершения карьеры «Милан» навсегда вывел из обращения шестой номер, под которым выступал легендарный капитан.

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Максим Лапченко Источник: ESPN
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