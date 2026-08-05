«Соцсети – фейк». Судаков показал настоящую вечеринку с Мудриком и Трубиным
Георгий Судаков чудесно провел время
Полузащитник «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков опубликовал серию атмосферных фотографий с празднования дня рождения Анатолия Трубина.
«Социальные сети – это фейк. Пожалуйста, наслаждайтесь своей реальной жизнью!» – подписал публикацию Судаков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
На фото можно увидеть Михаила Мудрика, Трубина и Судакова. Бывшие футболисты «Шахтера» много шутили, танцевали и отлично провели время вместе. Жена Георгия – Елизавета – также не сдерживала эмоций – пела, веселилась и развлекалась вместе с мужем.
В комментариях болельщики особое внимание уделили Мудрику. Фанаты призывали украинца перейти в «Бенфику» и просили Судакова убедить друга присоединиться к лиссабонскому клубу. Руслан Малиновский отреагировал на снимки огоньками и аплодисментами, а Елизавета Судакова оставила эмодзи с влюбленным лицом и сердцем.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Русол объяснил, почему «Карпаты» решили отправить Алексея Сыча к «бело-синим»
Боксер неожиданно был включен в рейтинг организации