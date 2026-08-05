Флик попрощался с пятью футболистами Барселоны

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик в ближайшее время сократит состав команды перед началом нового сезона.

По информации испанских СМИ, каталонский клуб принял решение о временном уходе пяти молодых футболистов, которым требуется больше игровой практики.

В список вошли Жофре Торрентс, Хави Эспарт, Эктор Форт, Руни Бардджи и Аррон Яакобишвили.

Скорее всего, все они отправятся в аренду. В «Барселоне» рассчитывают, что регулярные выступления в других клубах помогут игрокам набраться опыта и в будущем побороться за место в основном составе.