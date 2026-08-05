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  4. Флик попрощался с пятью футболистами Барселоны
Испания
05 августа 2026, 19:48 |
1826
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Флик попрощался с пятью футболистами Барселоны

Клуб отдаст в аренду ряд футболистов

05 августа 2026, 19:48 |
1826
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Флик попрощался с пятью футболистами Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик в ближайшее время сократит состав команды перед началом нового сезона.

По информации испанских СМИ, каталонский клуб принял решение о временном уходе пяти молодых футболистов, которым требуется больше игровой практики.

В список вошли Жофре Торрентс, Хави Эспарт, Эктор Форт, Руни Бардджи и Аррон Яакобишвили.

Скорее всего, все они отправятся в аренду. В «Барселоне» рассчитывают, что регулярные выступления в других клубах помогут игрокам набраться опыта и в будущем побороться за место в основном составе.

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Ханс-Дитер Флик Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
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