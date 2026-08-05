Флик попрощался с пятью футболистами Барселоны
Клуб отдаст в аренду ряд футболистов
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик в ближайшее время сократит состав команды перед началом нового сезона.
По информации испанских СМИ, каталонский клуб принял решение о временном уходе пяти молодых футболистов, которым требуется больше игровой практики.
В список вошли Жофре Торрентс, Хави Эспарт, Эктор Форт, Руни Бардджи и Аррон Яакобишвили.
Скорее всего, все они отправятся в аренду. В «Барселоне» рассчитывают, что регулярные выступления в других клубах помогут игрокам набраться опыта и в будущем побороться за место в основном составе.
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