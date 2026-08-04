Ханс-Дитер ФЛИК: «Барселоне будет его не хватать. Но это жизнь»

Наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик признал, что не хотел, чтобы форвард Маркус Рэшфорд покидал команду и возвращался в Манчестер Юнайтед после завершения аренды.

«Мне нравилось работать с Маркусом. Но так бывает, когда игрок находится в аренде. Рэшфорд - отличный игрок. Я считаю, что команде будет его не хватать, но такова жизнь», – сказал Флик.

Рэшфорд в составе каталонцев забил 14 голов и сделал 14 ассистов.