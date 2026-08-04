Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ханс-Дитер ФЛИК: «Барселоне будет его не хватать. Но это жизнь»
Испания
04 августа 2026, 17:01 | Обновлено 04 августа 2026, 17:14
527
0

Ханс-Дитер ФЛИК: «Барселоне будет его не хватать. Но это жизнь»

Рэшфорд покинул каталонскую команду

04 августа 2026, 17:01 | Обновлено 04 августа 2026, 17:14
527
0
Ханс-Дитер ФЛИК: «Барселоне будет его не хватать. Но это жизнь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик признал, что не хотел, чтобы форвард Маркус Рэшфорд покидал команду и возвращался в Манчестер Юнайтед после завершения аренды.

«Мне нравилось работать с Маркусом. Но так бывает, когда игрок находится в аренде. Рэшфорд - отличный игрок. Я считаю, что команде будет его не хватать, но такова жизнь», – сказал Флик.

Рэшфорд в составе каталонцев забил 14 голов и сделал 14 ассистов.

По теме:
Родри сделал выбор между мадридским Реалом и Барселоной
САТОРАНСКИ: «Футбольная Барселона постоянно вставляла нам палки в колеса»
Защитник сборной Украины требовал у Шахтера около 1,4 миллиона евро
Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Барселона трансферы Ханс-Дитер Флик
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лужный подтвердил возвращение к работе. Легенда снова тренирует
Футбол | 04 августа 2026, 16:13 1
Лужный подтвердил возвращение к работе. Легенда снова тренирует
Лужный подтвердил возвращение к работе. Легенда снова тренирует

Олег Лужный стал тренером сборной Украины U-19

Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Бокс | 04 августа 2026, 04:44 7
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду

На кону будет стоять титул Zuffa в супертяжелом весе

Мировой раскол? Федерации Азии поддержали Инфантино, игнорируя протест УЕФА
Футбол | 04.08.2026, 10:47
Мировой раскол? Федерации Азии поддержали Инфантино, игнорируя протест УЕФА
Мировой раскол? Федерации Азии поддержали Инфантино, игнорируя протест УЕФА
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
Футбол | 04.08.2026, 08:47
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Бокс | 04.08.2026, 08:05
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
03.08.2026, 00:44 1
Бокс
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
03.08.2026, 15:23 68
Футбол
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
03.08.2026, 01:23 3
Футбол
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
03.08.2026, 09:15 1
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
03.08.2026, 11:11
Бокс
Челси сообщил Мудрику о своем решении относительно его будущего
Челси сообщил Мудрику о своем решении относительно его будущего
03.08.2026, 08:13 7
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
03.08.2026, 09:28 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем