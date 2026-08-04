Испания04 августа 2026, 17:01 | Обновлено 04 августа 2026, 17:14
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Ханс-Дитер ФЛИК: «Барселоне будет его не хватать. Но это жизнь»
Рэшфорд покинул каталонскую команду
04 августа 2026, 17:01 | Обновлено 04 августа 2026, 17:14
527
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Наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик признал, что не хотел, чтобы форвард Маркус Рэшфорд покидал команду и возвращался в Манчестер Юнайтед после завершения аренды.
«Мне нравилось работать с Маркусом. Но так бывает, когда игрок находится в аренде. Рэшфорд - отличный игрок. Я считаю, что команде будет его не хватать, но такова жизнь», – сказал Флик.
Рэшфорд в составе каталонцев забил 14 голов и сделал 14 ассистов.
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