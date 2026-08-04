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  4. Игрок Полесья включил Краснопира в тройку лучших футболистов мира
Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 23:07 |
406
0

Игрок Полесья включил Краснопира в тройку лучших футболистов мира

Олег Федор дал блиц-интервью

04 августа 2026, 23:07 |
406
0
Игрок Полесья включил Краснопира в тройку лучших футболистов мира
ФК Полесье. Олег Федор
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Полузащитник «Полесья» Олег Федор ответил на несколько коротких вопросов.

– Топ-3 игрока мира прямо сейчас?

Олег переглянулся с сидевшим рядом Игорем Краснопиром. Несколько секунд они перебирали фамилии, обсуждая, кто должен попасть в тройку. Среди вариантов прошли Холанд и Олисе, но со своим топ-3 он, похоже, определился еще до начала дискуссии.

– Мбаппе, Ямаль, Игорь Краснопир.

– Топ-3 стадиона, где мечтаете сыграть?

– «Камп Ноу», «Энфилд» и «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

– Топ-3 игрока Украины?

– Дидык, Пастух, Краснопир.

– Уже через несколько месяцев будут вручать «Золотой мяч». Кто выиграет награду?

– Месси, – сказал Федор.

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Олег Федор Игорь Краснопир Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Трибуна
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