Игрок Полесья включил Краснопира в тройку лучших футболистов мира
Олег Федор дал блиц-интервью
Полузащитник «Полесья» Олег Федор ответил на несколько коротких вопросов.
– Топ-3 игрока мира прямо сейчас?
Олег переглянулся с сидевшим рядом Игорем Краснопиром. Несколько секунд они перебирали фамилии, обсуждая, кто должен попасть в тройку. Среди вариантов прошли Холанд и Олисе, но со своим топ-3 он, похоже, определился еще до начала дискуссии.
– Мбаппе, Ямаль, Игорь Краснопир.
– Топ-3 стадиона, где мечтаете сыграть?
– «Камп Ноу», «Энфилд» и «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.
– Топ-3 игрока Украины?
– Дидык, Пастух, Краснопир.
– Уже через несколько месяцев будут вручать «Золотой мяч». Кто выиграет награду?
– Месси, – сказал Федор.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник сборной Украины сыграет в составе ПСЖ за Суперкубок УЕФА и Суперкубок Франции
Даниэле Де Росси отказался отпускать уругвайца Алана Маттурро в чемпионат Украины