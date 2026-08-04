ОФИЦИАЛЬНО. Саудовский клуб купил форварда, которым интересовалось Динамо

Саудовский «Аль-Хазем» официально объявил о подписании контракта с конголезским нападающим польской «Ягеллонии» Афимико Пулулу.

Отмечается, что контракт между клубом и 27-летним футболистом будет действовать до лета 2029 года.

Переход состоялся на правах свободного агента.

В сезоне 2025/26 Афимико Пулулу провел 47 матчей на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что на Афимико Пулулу претендовало киевское «Динамо».