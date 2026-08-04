ОФИЦИАЛЬНО. Саудовский клуб купил форварда, которым интересовалось Динамо
Афимико Пулулу покинул Ягеллонию
Саудовский «Аль-Хазем» официально объявил о подписании контракта с конголезским нападающим польской «Ягеллонии» Афимико Пулулу.
Отмечается, что контракт между клубом и 27-летним футболистом будет действовать до лета 2029 года.
Переход состоялся на правах свободного агента.
В сезоне 2025/26 Афимико Пулулу провел 47 матчей на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что на Афимико Пулулу претендовало киевское «Динамо».
إضافةٌ هجومية جديدة تعزز صفوف الحزم 💛🤩#حزم_الصمود | #صيفية_الحزم pic.twitter.com/iK42iNM9oO— نادي الحزم السعودي (@alhazem_fc) August 4, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уре заинтересовал грандов АПЛ
«Ливерпуль» может подписать украинца