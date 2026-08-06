Известный клуб после громкого подписания решил приобрести Ваната

Турецкий «Трабзонспор» не отказался от идеи подписать нападающего киевской «Жироны» Владислава Ваната.

По информации турецких источников, клуб в ближайшее время планирует предпринять ещё одну попытку договориться о трансфере украинского форварда.

В прошлом сезоне 28-летний вингер провёл 34 матча, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. В активе 24-летнего нападающего – 29 матчей за каталонский клуб (10+2).

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» начал переговоры о подписании украинского нападающего испанской «Жироны» Владислава Ваната.