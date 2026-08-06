Известный клуб после громкого подписания решил приобрести Ваната
«Трабзонспор» после сделки с Салахом нацелился на Ваната
Турецкий «Трабзонспор» не отказался от идеи подписать нападающего киевской «Жироны» Владислава Ваната.
По информации турецких источников, клуб в ближайшее время планирует предпринять ещё одну попытку договориться о трансфере украинского форварда.
В прошлом сезоне 28-летний вингер провёл 34 матча, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. В активе 24-летнего нападающего – 29 матчей за каталонский клуб (10+2).
Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» начал переговоры о подписании украинского нападающего испанской «Жироны» Владислава Ваната.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания украинского футболиста
В текущем сезоне Игорю Костюку предстоит выстроить обновленную команду. Если боссы дотерпят