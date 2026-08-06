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  4. Известный клуб после громкого подписания решил приобрести Ваната
Испания
06 августа 2026, 08:02 |
3537
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Известный клуб после громкого подписания решил приобрести Ваната

«Трабзонспор» после сделки с Салахом нацелился на Ваната

06 августа 2026, 08:02 |
3537
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Известный клуб после громкого подписания решил приобрести Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Турецкий «Трабзонспор» не отказался от идеи подписать нападающего киевской «Жироны» Владислава Ваната.

По информации турецких источников, клуб в ближайшее время планирует предпринять ещё одну попытку договориться о трансфере украинского форварда.

В прошлом сезоне 28-летний вингер провёл 34 матча, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. В активе 24-летнего нападающего – 29 матчей за каталонский клуб (10+2).

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» начал переговоры о подписании украинского нападающего испанской «Жироны» Владислава Ваната.

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Владислав Ванат Жирона трансферы Ла Лиги трансферы Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Ох і дибіл цей журналіст, мабуть брат Дональда Трампа!
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