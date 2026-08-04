Игрок турецкого клуба влюбился и отказывается ехать на сбор

Президент турецкого клуба первого дивизиона «Коджаэлиспор» пожаловался на одного из своих игроков. Речь идёт о Хабибе Али Кейта, который не поехал с командой на тренировочный сбор. Это произошло «без разрешения», по словам Дюрула.

«Это неприятная ситуация. Можно назвать это безумием», – возмутился он. «По сообщениям, он влюбился в женщину и не хочет возвращаться в Турцию, а хочет играть за клуб за границей. Его агенты отвечают на звонки лишь иногда, иногда нет. Мы в «Коджаэлиспоре» предпримем юридические действия».

Хабиб Али Кейта играл за «Коджаэлиспор» сначала на правах аренды из французского клуба «Клермон Фут», а этим летом подписал с клубом постоянный контракт.