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  4. Игрок турецкого клуба влюбился и отказывается ехать на сбор
Турция
04 августа 2026, 22:40 |
925
0

Игрок турецкого клуба влюбился и отказывается ехать на сбор

Хабиб Кейта больше не хочет играть в Турции

04 августа 2026, 22:40 |
925
0
Игрок турецкого клуба влюбился и отказывается ехать на сбор
Getty Images/Global Images Ukraine. Хабиб Кейта
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Президент турецкого клуба первого дивизиона «Коджаэлиспор» пожаловался на одного из своих игроков. Речь идёт о Хабибе Али Кейта, который не поехал с командой на тренировочный сбор. Это произошло «без разрешения», по словам Дюрула.

«Это неприятная ситуация. Можно назвать это безумием», – возмутился он. «По сообщениям, он влюбился в женщину и не хочет возвращаться в Турцию, а хочет играть за клуб за границей. Его агенты отвечают на звонки лишь иногда, иногда нет. Мы в «Коджаэлиспоре» предпримем юридические действия».

Хабиб Али Кейта играл за «Коджаэлиспор» сначала на правах аренды из французского клуба «Клермон Фут», а этим летом подписал с клубом постоянный контракт.

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Руслан Полищук Источник: T-online
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