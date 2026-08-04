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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал экс-игрока Бенфики и Монако
Англия
04 августа 2026, 23:53 |
192
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал экс-игрока Бенфики и Монако

Флорентину Луиш перешел из Бернли в Ипсвич

04 августа 2026, 23:53 |
192
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал экс-игрока Бенфики и Монако
ФК Ипсвич. Флорентину Луиш
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«Ипсвич» официально объявил о подписании контракта с португальским опорным полузащитником «Бернли» Флорентину Луишем.

Отмечается, что контракт между клубом и 26-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года.

Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, «трактористы» заплатили за игрока 18,7 миллиона евро.

В сезоне 2025/26 Флорентину Луиш провел 40 матчей на клубном уровне, отличившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Флорентину Луиш Бернли Ипсвич трансферы трансферы АПЛ Чемпионшип
Дмитрий Вус Источник
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