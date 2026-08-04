ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал экс-игрока Бенфики и Монако

«Ипсвич» официально объявил о подписании контракта с португальским опорным полузащитником «Бернли» Флорентину Луишем.

Отмечается, что контракт между клубом и 26-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года.

Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, «трактористы» заплатили за игрока 18,7 миллиона евро.

В сезоне 2025/26 Флорентину Луиш провел 40 матчей на клубном уровне, отличившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.