ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал экс-игрока Бенфики и Монако

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Флорентину Луиш перешел из Бернли в Ипсвич
«Ипсвич» официально объявил о подписании контракта с португальским опорным полузащитником «Бернли» Флорентину Луишем.
Отмечается, что контракт между клубом и 26-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года.
Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, «трактористы» заплатили за игрока 18,7 миллиона евро.
В сезоне 2025/26 Флорентину Луиш провел 40 матчей на клубном уровне, отличившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
🖊️ Ipswich Town is delighted to confirm the signing of central midfielder Florentino Luís from Burnley.— Ipswich Town (@IpswichTown) August 4, 2026
Florentino has signed a five-year contract at Portman Road.
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