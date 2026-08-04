В четверг, 6 августа, состоится первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Линкольн Ред Импс» и «Омонией». По киевскому времени игра начнется в 20:00.



Линкольн Ред Импс



Предыдущий сезон для гегемонов Гибралтара в очередной раз стал чемпионским. За 27 туров национальной лиги коллективу удалось набрать 72 балла, благодаря которым он и занял 1-е место общего зачета. Расстояние от ближайшего конкурента, «Сент-Джозефс», составляло 9 зачетных пунктов.



Блестяще выступил клуб и в национальном кубке, в финале которого он обыграл «Монс Кальпе» со счетом 5:0. В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов коллектив выбил андоррский «Интер Эскальдес», а во 2-м потерпел поражение против шведского «Мельбю», из-за чего и вылетел в отбор Лиги Европы.



Омония



Для киприотов предыдущий сезон тоже сложился замечательно. После 36 туров национальной лиги на балансе Омонии было 87 очков, что позволило ей стать чемпионом.

От ближайшего преследователя «АЭКа» из Ларнаки клуб оторвался на 18 баллов.



В Кубке Кипра «Омония» квалифицировалась в четвертьфинал, где потерпела поражение против «АЭЛ Лимасола». Кроме этого, клуб дошел до 1/16 финала Лиги конференций, однако там уступил «Риеке». В 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов киприоты в серии пенальти проиграли казахскому «Кайрату».



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



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