Реал нашел новый клуб для игрока, за которого заплатили 45 млн евро
Франко Мастантуоно перейдет в Фиорентину
Аргентинский вингер мадридского «Реала» Франко Мастантуоно в скором времени перейдет в итальянскую «Фиорентину», сообщает издание Marca.
По информации источника, переход 18-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды. Финансовые детали сделки остаются неизвестными.
В сезоне 2025/26 Франко Мастантуоно провёл 35 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
Ранее «Фиорентина» приобрела у «Реала» Виктора Вальдепеньяса.
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