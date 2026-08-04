Реал нашел новый клуб для игрока, за которого заплатили 45 млн евро

Аргентинский вингер мадридского «Реала» Франко Мастантуоно в скором времени перейдет в итальянскую «Фиорентину», сообщает издание Marca.

По информации источника, переход 18-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды. Финансовые детали сделки остаются неизвестными.

В сезоне 2025/26 Франко Мастантуоно провёл 35 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее «Фиорентина» приобрела у «Реала» Виктора Вальдепеньяса.