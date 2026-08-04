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Испания
04 августа 2026, 23:33 | Обновлено 04 августа 2026, 23:34
296
0

Реал нашел новый клуб для игрока, за которого заплатили 45 млн евро

Франко Мастантуоно перейдет в Фиорентину

04 августа 2026, 23:33 | Обновлено 04 августа 2026, 23:34
296
0
Реал нашел новый клуб для игрока, за которого заплатили 45 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine
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Аргентинский вингер мадридского «Реала» Франко Мастантуоно в скором времени перейдет в итальянскую «Фиорентину», сообщает издание Marca.

По информации источника, переход 18-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды. Финансовые детали сделки остаются неизвестными.

В сезоне 2025/26 Франко Мастантуоно провёл 35 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее «Фиорентина» приобрела у «Реала» Виктора Вальдепеньяса.

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Франко Мастантуоно Фиорентина Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: Marca
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