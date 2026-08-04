Португальский тренер: «Этот украинец – это игрок, делающий разницу»

Португальский тренер Нуну Гомеш поделился своими мыслями об украинском полузащитнике лиссабонской «Бенфики» Георгии Судакове.

«Он только что оправился от длительной травмы, из-за которой потерял много игрового ритма, в матче с «Санкт-Галленом» ощущалась значительная нехватка уверенности, но это действительно игрок с великолепной индивидуальной техникой. Это «десятка», центральный полузащитник, который забивает, хорошо играет в атакующей зоне, обладает хорошим ударом, отдает голевые передачи, но ему нужны игровой ритм и слаженность с командой.

Это игрок, который довольно долго находился в лазарете, у него был своего рода перерыв, и теперь он снова стремится продемонстрировать свою мотивацию, показать, что для него бороться — это нормально. Это снова новый путь. Есть игроки, с которыми он еще не полностью привык играть, например Лукебакио — он практически не играл вместе с ним. Ему понадобится время, чтобы найти своё место, но я верю, что Марку Силва найдёт ему место в этой системе игры. Марку практически всегда использует схему 4-2-3-1 — фиксированную схему с «десяткой».

Итак, это игрок, который делает разницу на поле, это игрок, который меняет ход игры с мячом и без него, он оказывает давление, отступает, чтобы сформировать линию из трёх полузащитников при развертывании атаки, получает мяч между линиями, когда «Бенфика» находится в обороне, больше сосредоточен на развертывании атаки и позиционировании. Он ищет пространство между линиями, чтобы получить мяч, развернуться и вывести соперника из равновесия.

У него хорошее первое касание и стартовая скорость, которая может вывести соперника из равновесия во время контратак. Итак, это игрок, который может забить сам. Он знает, что является очень ценным активом для «Бенфики». Это были крупные инвестиции со стороны «Бенфики», и Марку должен их максимально использовать. Он — актив для клуба. Поэтому нужно развить его лучшие качества, чтобы в будущем «Бенфика» могла его продать», — сказал Гомеш в эфире A Bola TV.

Ранее о проблемах Судакова высказался журналист A Bola Нуну Паралвас.