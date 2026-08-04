Источник: Забарный провел переговоры с титулованным клубом

«Ливерпуль» не теряет интереса к украинскому защитнику «ПСЖ» Илье Забарному, сообщает daveockop.com.

По информации источника, в последние дни состоялись новые переговоры между окружением 23-летнего игрока парижан и представителями гранда английской Премьер-лиги. Отмечается, что Илья остается для «Ливерпуля» вариантом для усиления линии обороны. Возможность его подписания «красные» могут рассмотреть несколько позже в этом трансферном окне.

Забарный перешел в «ПСЖ» летом 2025 года из английского «Борнмута» за 63 млн евро. В своем первом сезоне во Франции Илья сыграл в составе парижского клуба 37 матчей и забил один гол. Его контракт с действующим победителем Лиги чемпионов рассчитан до лета 2030 года.

Ранее британский журналист Дэвид Линч заявил, что в «Ливерпуле» будут удивлены, если Забарный перейдёт в их клуб.