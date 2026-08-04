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Англия
04 августа 2026, 22:25 |
1392
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Манчестер Сити может помочь Мудрику в Челси

Горожане нацелились на конкурента украинца Педру Нету

04 августа 2026, 22:25 |
1392
1 Comments
Манчестер Сити может помочь Мудрику в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine
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«Манчестер Сити» интересуется португальским вингером лондонского «Челси» Педру Нету, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» уже начали переговоры с представителями 26-летнего футболиста. Клуб попытается подписать его, если бразилец Савиньо перейдёт в «Тоттенхэм».

При этом «шпоры» также рассматривают вариант с подписанием Педру Нету, если им не удастся заполучить Савиньо.

Напомним, в «Челси» Педру Нету является конкурентом украинца Михаила Мудрика, который недавно вернулся после дисквалификации.

В сезоне 2025/26 Педру Нету провел 52 матча на клубном уровне, отличившись 10 забитыми голами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

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Педру Нету Челси Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо Савио Морейра Тоттенхэм
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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От заголовок. А може це Нету може Мудрику допомагати, а не його відсутність в Челсі. Нету Педру Нету не завжди добре, хоча все можливо.
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