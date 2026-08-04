Манчестер Сити может помочь Мудрику в Челси

«Манчестер Сити» интересуется португальским вингером лондонского «Челси» Педру Нету, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» уже начали переговоры с представителями 26-летнего футболиста. Клуб попытается подписать его, если бразилец Савиньо перейдёт в «Тоттенхэм».

При этом «шпоры» также рассматривают вариант с подписанием Педру Нету, если им не удастся заполучить Савиньо.

Напомним, в «Челси» Педру Нету является конкурентом украинца Михаила Мудрика, который недавно вернулся после дисквалификации.

В сезоне 2025/26 Педру Нету провел 52 матча на клубном уровне, отличившись 10 забитыми голами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.