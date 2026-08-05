Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Испании, лучший игрок чемпионата мира Родри занял первое место в рейтинге претендентов на Золотой мяч по версии авторитетного издания The Independent.

Опытный 30-летний футболист провел восемь матчей на ЧМ-2026, где помог своей команде дойти до финала, одолеть сборную Аргентины и завоевать престижный трофей.

Вторым стал нападающий немецкой «Баварии» Гарри Кейн, который стал бронзовым призером чемпионата мира в составе Англии – 32-летний форвард забил шесть голов и отдал один ассист.

Тройку претендентов замкнул вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, который стал чемпионом мира. В пятерке разместились французский форвард Килиан Мбаппе и аргентинский вингер Лионель Месси.

В первой десятке рейтинга оказались три игрока мадридского «Реала», по два представителя немецкой «Баварии» и английского «Манчестер Сити», по одному – от «Барселоны», «Интер Майами» и ПСЖ.

Рейтинг претендентов на Золотой мяч (по версии The Independent):