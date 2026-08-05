Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
Испанский полузащитник Родри считается главным претендентом на престижную награду
Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Испании, лучший игрок чемпионата мира Родри занял первое место в рейтинге претендентов на Золотой мяч по версии авторитетного издания The Independent.
Опытный 30-летний футболист провел восемь матчей на ЧМ-2026, где помог своей команде дойти до финала, одолеть сборную Аргентины и завоевать престижный трофей.
Вторым стал нападающий немецкой «Баварии» Гарри Кейн, который стал бронзовым призером чемпионата мира в составе Англии – 32-летний форвард забил шесть голов и отдал один ассист.
Тройку претендентов замкнул вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, который стал чемпионом мира. В пятерке разместились французский форвард Килиан Мбаппе и аргентинский вингер Лионель Месси.
В первой десятке рейтинга оказались три игрока мадридского «Реала», по два представителя немецкой «Баварии» и английского «Манчестер Сити», по одному – от «Барселоны», «Интер Майами» и ПСЖ.
Рейтинг претендентов на Золотой мяч (по версии The Independent):
- Родри (Манчестер Сити/Испания)
- Гарри Кейн (Бавария/Англия)
- Ламин Ямаль (Барселона/Испания)
- Килиан Мбаппе (Реал Мадрид/Франция)
- Лионель Месси (Интер Майами/Аргентина)
- Усман Дембеле (ПСЖ/Франция)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити/Норвегия)
- Джуд Беллингем (Реал Мадрид/Англия)
- Майкл Олисе (Бавария/Франция)
- Винисиус Жуниор (Реал Мадрид/Бразилия)
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