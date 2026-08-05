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  4. Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
Испания
05 августа 2026, 01:11 | Обновлено 05 августа 2026, 01:26
293
0

Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026

Испанский полузащитник Родри считается главным претендентом на престижную награду

05 августа 2026, 01:11 | Обновлено 05 августа 2026, 01:26
293
0
Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри
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Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Испании, лучший игрок чемпионата мира Родри занял первое место в рейтинге претендентов на Золотой мяч по версии авторитетного издания The Independent.

Опытный 30-летний футболист провел восемь матчей на ЧМ-2026, где помог своей команде дойти до финала, одолеть сборную Аргентины и завоевать престижный трофей.

Вторым стал нападающий немецкой «Баварии» Гарри Кейн, который стал бронзовым призером чемпионата мира в составе Англии – 32-летний форвард забил шесть голов и отдал один ассист.

Тройку претендентов замкнул вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, который стал чемпионом мира. В пятерке разместились французский форвард Килиан Мбаппе и аргентинский вингер Лионель Месси.

В первой десятке рейтинга оказались три игрока мадридского «Реала», по два представителя немецкой «Баварии» и английского «Манчестер Сити», по одному – от «Барселоны», «Интер Майами» и ПСЖ.

Рейтинг претендентов на Золотой мяч (по версии The Independent):

  1. Родри (Манчестер Сити/Испания)
  2. Гарри Кейн (Бавария/Англия)
  3. Ламин Ямаль (Барселона/Испания)
  4. Килиан Мбаппе (Реал Мадрид/Франция)
  5. Лионель Месси (Интер Майами/Аргентина)
  6. Усман Дембеле (ПСЖ/Франция)
  7. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити/Норвегия)
  8. Джуд Беллингем (Реал Мадрид/Англия)
  9. Майкл Олисе (Бавария/Франция)
  10. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид/Бразилия)
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Николай Тытюк Источник: The Independent
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