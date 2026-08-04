Sky Sports: Челси не спешит с решением по Мудрику – игрок получит шанс

По информации Sky Sports, Челси пока не намерен отдавать Михаила Мудрика в аренду или продавать.

Наставник Хаби Алонсо хочет посмотреть на украинского вингера в тренировочном процессе, а также дать определенное количество игровых минут в контрольных матчах.

Синие намерены дать Мудрику шанс показать себя, учитывая его трансферную стоимость и длительный контракт.

Если Михаил не войдет в планы нового тренера Челси, то, скорее всего, последует аренда.

На минувшей неделе футболист получил право вернуться на поле после завершения истории с дисквалификацией из-за допинга.