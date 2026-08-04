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  4. Sky Sports: Челси не спешит с решением по Мудрику – игрок получит шанс
Англия
04 августа 2026, 17:18 | Обновлено 04 августа 2026, 17:25
333
0

Sky Sports: Челси не спешит с решением по Мудрику – игрок получит шанс

Михаил пока остается в команде

04 августа 2026, 17:18 | Обновлено 04 августа 2026, 17:25
333
0
Sky Sports: Челси не спешит с решением по Мудрику – игрок получит шанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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По информации Sky Sports, Челси пока не намерен отдавать Михаила Мудрика в аренду или продавать.

Наставник Хаби Алонсо хочет посмотреть на украинского вингера в тренировочном процессе, а также дать определенное количество игровых минут в контрольных матчах.

Синие намерены дать Мудрику шанс показать себя, учитывая его трансферную стоимость и длительный контракт.

Если Михаил не войдет в планы нового тренера Челси, то, скорее всего, последует аренда.

На минувшей неделе футболист получил право вернуться на поле после завершения истории с дисквалификацией из-за допинга.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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